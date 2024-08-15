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Разборки

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2024
В Красноярске возбудили уголовное дело после подростковых разборок с винтовкой
15 августа, 09:41
Красноярского хоккеиста обвинили в избиении жены и «захвате» квартиры с ребенком
Красноярский хоккеист и нападающий команды «Барсы» Антон Колмаков якобы избивал жену и забрал их общего ребёнка. Об этом заявила сестра девушки.
23 января, 13:17
В Красноярске 17-летний водитель устроил разборки с пистолетом из-за ссоры в соцсетях
В Красноярске 17-летний водитель устроил драку и погоню со стрельбой. Он поругался с другим жителем в соцсетях.
15 января, 05:46
2023
Пьяная красноярка устроила ДТП и стала разбираться с очевидцами
В Красноярске на улице Курчатова произошла авария, которая переросла в разборки с прохожими. Виновница ДТП оказалась пьяной — её могут лишить прав.
4 октября 2023, 12:00
«90-е в Красноярске продолжаются»: таксисты устроили разборки у вокзала из-за заказа
11 июля 2023, 05:33

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