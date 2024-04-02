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Разбой

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Апрель
В Красноярском крае грабитель зарезал случайную прохожую на улице
В Шарыпове Красноярского края мужчина зарезал прохожую при ограблении. Женщина скончалась в больнице от потери крови.
2 апреля, 05:00
Январь
Красноярец изнасиловал и ограбил девушку в такси. Его нашли спустя 6 лет
В Красноярске расследовали уголовного дела против мужчины, который 7 лет назад напал на 28-летнюю девушку, ограбил и изнасиловал её.
31 января, 05:26
Курсанта МЧС осудят за убийство 16-летней девушки в Железногорске. Грозит пожизненное
30 января, 05:58
«Скрывались в отдаленной деревне»: в крае задержаны двое членов «ОПГ Малиновского»
25 января, 02:11
В Красноярске женщина с молотком напала на пенсионерку в подъезде
53-летняя жительница Красноярска напала на пенсионерку в подъезде. Она ударила 76-лентюю женщину молотком и забрала ее сумку, которую после сожгла.
11 января, 04:46
Ноябрь 2023
Дивногорскому убийце Папенко грозит пожизненное. Расследование завершили
21 ноября 2023, 05:38
Сентябрь 2023
Жестокого убийцу из Дивногорска нашли спустя 11 лет по отпечатку пальца
Жителя Дивногорска приговорили к 12 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство 80-летней пенсионерки. Убийцу нашли спустя 11 лет по отпечатку пальца. Об этом сообщили в прокуратуре края.
27 сентября 2023, 04:38
Красноярец забрал телефон у прохожего и отправил его в нокаут
Пьяный мужчина забрал телефон у прохожего и нокаутировал его. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом и переломами, а нападавшего — в сизо. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
19 сентября 2023, 04:43
Август 2023
«Не прилагая много усилий». Красноярцу дали условку за ограбления двух магазинов. Он украл ножницы и бутылку вина
В Красноярске осудили 32-летнего жителя, который ограбил два магазина за один день.
18 августа 2023, 02:29
Июль 2023
18+. Рассказываем о других преступлениях дивногорского убийцы Ивана Папенко
31 июля 2023, 10:36

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