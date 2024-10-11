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Октябрь
Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»
Красноярцы купили почти все билеты на концерт «Руки вверх».
11 октября, 13:00
Сентябрь
Красноярцев зовут на последние в этом году шоу фонтанов. Когда?
В Красноярске завершается сезон работы фонтанов — жителей зовут на последние шоу в этом году.
27 сентября, 08:30
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
Август
Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов
24 августа, 06:11
В центре Красноярска откроется еще один бар. Вот когда
В Красноярске в центре откроется новый бар «Соседка».
23 августа, 07:49
Домашнее или хардкорное? Смотрим, какое порно ищут жители Красноярского края
20 августа, 11:07
В Красноярске пройдёт фестиваль уличной культуры. Когда и зачем туда идти?
15 августа, 02:38
В Красноярске оркестр исполнит мелодии и саундтреки из фильмов. Это бесплатно
14 августа, 07:08
Косплей, k-pop и видеоигры: красноярцев зовут на фестиваль гик-культуры
9 августа, 07:08
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в августе. Какие фильмы покажут?
Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в августе.
2 августа, 09:06
Июль
Где покататься на аттракционах в Красноярске? Топ мест
31 июля, 10:40
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Вот расписание на август
В Красноярске продолжаются бесплатные уличные кинопоказы. Публикуем их расписание на август.
30 июля, 04:54
Какие экстремальные развлечения есть в Красноярске?
29 июля, 11:24
В Красноярске заработал новый комплекс с уличными бассейнами. Как там?
29 июля, 08:14
В Роскомнадзоре рассказали, почему YouTube стал хуже работать в России
27 июля, 04:05
В Красноярске 28 июля будет большой бесплатный фестиваль с Агатой Кристи и парашютами
26 июля, 09:53
Блогер рассказал о девяти «секретных» местах для фото и прогулок в Красноярске
24 июля, 08:12
Кинотеатры Красноярска анонсировали показ «Дэдпула и Росомахи». Когда и где смотреть?
В Красноярске анонсировали показ фильма «Дэдпул и Росомаха». Его планируют показывать как минимум в четырех кинотеатрах.
19 июля, 08:51
10 фильмов, которые нужно посмотреть этим летом — топ от красноярского киноблогера
18 июля, 08:04
Базы отдыха в окрестностях Красноярска. Куда съездить этим летом и сколько это стоит
13 июля, 03:21

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