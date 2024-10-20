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Развязка

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Октябрь
В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе
20 октября, 10:47
В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе. Узнали когда
16 октября, 07:17
В Красноярске частично откроют развязку на Северном шоссе
16 октября, 01:47
Сентябрь
Развязку на Северном шоссе закроют для движения. Там будут «устранять замечания»
29 сентября, 08:58
В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?
В Красноярске изменили схему автомобильного движения на кольцевой развязке в Ветлужанке. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.
26 сентября, 01:57
Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный
17 сентября, 12:13
В Красноярске нашли еще одно нарушение при строительстве развязки из Пашенного
10 сентября, 01:58
Август
На новой развязке из Пашенного будут пробки
27 августа, 07:18
Появилась информация об обысках и уголовном деле в УКС Красноярска. Что известно
22 августа, 08:25
На новой развязке из Пашенного открыли проезд, но его снова скоро закроют
14 августа, 03:21
В Красноярске на новой развязке из Пашенного начали укладывать асфальт
10 августа, 09:04
На новой развязке из Пашенного до конца недели организовали временный объезд
5 августа, 06:29
«Сколько же машин поплывет». Красноярцы нашли кучу минусов в новой развязке из Пашенного. Собрали мнения
2 августа, 03:09
Красноярский радиоведущий проехался по развязке из Пашенного и оценил ее. Смотрим
1 августа в Красноярске открыли «технический проезд» на развязке от Пашенного к Тихим Зорям. Но строительство еще не закончено.
1 августа, 11:29
Без тротуаров и фонарей. Новую развязку из Пашенного уже открыли
1 августа, 01:37
Июль
Развязку из Пашенного откроют 1 августа, но проезд будет «технический»
В Красноярске на развязке от Пашенного к Тихим Зорям еще не до конца уложили асфальт и не доделали благоустройство. Ранее дорогу обещали открыть 31 июля.
31 июля, 10:44
Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного. Но она еще не готова
Красноярцам показали, как можно будет проехать по новой дороге из Пашенного в Тихие Зори.
25 июля, 02:49
Развязка на Северном шоссе начала разваливаться после дождей в Красноярске
В Красноярске после дождей начала разваливаться проблемная развязка на Северном шоссе. Вода размыла тротуар рядом с лестницей.
24 июля, 04:57
Фото: ЛЭП у четвёртого моста снесли. Из-за неё стройку развязки затянули почти на год
5 июля, 01:21
Июнь
На развязке из Пашенного обещают скоро перенести ЛЭП — из-за нее затягивалась стройка
В Красноярске подрядчики обещают вскоре приступить к демонтажу и монтажу новой линии электропередач, из-за которой затягивалось строительство развязки из Пашенного в Тихие зори.
23 июня, 04:47

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