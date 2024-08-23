prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Речной транспорт

Выбрать дату
2024
Как добраться из Красноярска в Енисейск за 5 тысяч на теплоходе? Опыт путешественника
Фотограф и путешественник Сергей Токарев рассказал, как добраться до Енисейска за 5 тысяч на теплоходе. Он поделился опытом своей поездки.
23 августа, 04:54
В Красноярске появилось речное такси. Поездка стоит до 10 тысяч
23 июля, 09:39
Сколько стоит речная прогулка на теплоходе в Красноярске?
30 июня, 11:39
Два новых теплохода для рейсов по Енисею обещают спустить на воду этим летом
Два пассажирских теплохода — «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» — должны спустить на воду в Красноярске этим летом. Их заказали еще в 2020 году.
1 мая, 05:59
2023
Красноярцы раскритиковали поездки на новом электрокатамаране. Вот что им не нравится
11 августа 2023, 06:51
В Красноярске запустили электрокатамаран. Сколько стоят билеты?
9 июня 2023, 08:49
На Енисее уже завтра запустят электрокатамаран
8 июня 2023, 12:48
Электрическому катамарану разрешили плавать по Енисею
8 июня 2023, 05:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика