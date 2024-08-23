Речной транспорт

Как добраться из Красноярска в Енисейск за 5 тысяч на теплоходе? Опыт путешественника

Фотограф и путешественник Сергей Токарев рассказал, как добраться до Енисейска за 5 тысяч на теплоходе. Он поделился опытом своей поездки.