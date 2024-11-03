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Реконструкция

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2024
Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре
3 ноября, 11:18
В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ
В Красноярске начали капитальный ремонт старейшей школы Советского района. Её закрыли еще 4 года назад. Речь идет об образовательном учреждении №66 (бывшая 70 школа). Причем ни копейки бюджетных денег не потратят. Все расходы взял на себя застройщик.
29 октября, 12:26
В Красноярске в здании «Детского мира» откроют заведение общепита
В Красноярске часть здания «Детского мира» переделают под заведение общепита. Эксперты не нашли нарушений в научно-проектной документации.
10 октября, 02:43
В Красноярске часть дороги на Свободном хотят расширить до 6 полос
В Красноярске планируют реконструировать на проспекте Свободном участок протяженностью 600 метров. Речь идет об отрезке от улицы Михаила Годенко до Пролетарской.
2 августа, 12:26
Появились эскизы того, как может выглядеть фонтан «Реки Сибири» после реконструкции
Проектная мастерская А2 опубликовала эскизы фонтана «Реки Сибири». Его ждет реконструкция.
4 июня, 04:11
«Русгидро» потратит больше 2 миллиардов на оборудование офиса в Красноярске
«РусГидро» заказало оборудование и монтаж IT-коммуникаций для офиса в Красноярске за 2,4 миллиарда рублей.
6 мая, 09:00
Жители Взлетки переживают, что мэрия хочет снести площадку для собак
19 апреля, 10:53
Мэрия хочет реконструировать «Мемориал Победы» за четверть миллиарда
В Красноярске запланировали масштабную реконструкцию музейного комплекса «Мемориал Победы». Мэрия объявила закупку стоимостью 251 миллион рублей.
16 февраля, 07:50
Красноярский кинотеатр «Строитель» станет торговым центром. Проект уже согласовали
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции бывшего кинотеатра «Строитель» на Тотмина. Здание планируют переделать под торгово-развлекательный комплекс.
15 февраля, 01:48
В красноярском аэропорту откроют новую зону регистрации пассажиров. И не только
В красноярском аэропорту откроют новую зону регистрации пассажиров. На втором этаже запустят 16 дополнительных стоек регистрации. Это связано с возросшим пассажиропотоком аэропорта.
9 февраля, 05:54
В центре Красноярска хотят переименовать знаменитое здание «Детского мира»
8 февраля, 01:04
2023
Посмотрите, как виртуально реконструируют исторические здания
Красноярцы могут увидеть, как виртуально реконструируют памятники. Такой проект запустили студенты Института филологии и языковой коммуникации СФУ.
28 ноября 2023, 07:04
В центре закрывается кофейня СоffeBulka. Там откроется новое кафе от 0.75 Group
Холдинг 0.75 Group купил кофейню СоffeBulka по соседству со своим рестораном в здании напротив театра Пушкина. Там откроется новое заведение в формате французских brasserie.
30 октября 2023, 10:37
В интернете продают брусчатку из Центрального парка. Директор говорит, что не в курсе
В Красноярске продают старую брусчатку из Центрального парка, где сейчас идет реконструкция, которая должна закончиться в 2025 году.
17 октября 2023, 08:22
На Театральной площади продолжают строительство парковки. Следим за процессом
14 октября 2023, 07:15
В Красноярске для травмпункта на Джамбульской заказали проект реконструкции
В Красноярске заказали проект реконструкции травматолого-ортопедического пункта на Джамбульской, 19. На это потратят почти 17 миллионов рублей.
20 августа 2023, 05:14
Под Красноярском разыграли рыцарские поединки и битву Великой Отечественной войны
Под Красноярском прошёл фестиваль «Енисейский форпост» с ярмарками и реконструкцией различных событий — от рыцарских поединков до операции «Багратион» во времена Великой Отечественной войны.
3 июля 2023, 13:38
В Центральном парке снесли здание администрации
В Центральном парке Красноярска продолжают сносить старые постройки. Это часть реконструкции, которая ведется с сентября.
1 июня 2023, 09:29

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