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Ремонт теплосетей

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Август
Часть проспекта Ульяновский в Красноярске перекроют до конца августа
Часть проспекта Ульяновский в красноярском микрорайоне Зеленая роща ограничат движение транспорта до конца августа.
4 августа, 08:36
Июль
Фокус внимания — улица Вавилова
18 июля, 04:38
В Красноярске ограничили движение автомобилей на Кирова
В Красноярске улицу Кирова частично закрыли для автомобилистов.
9 июля, 09:05
На Вавилова в Красноярске на месяц изменили схемы движения авто и автобусов
В Красноярске с 1 по 29 июля будет изменили схему движения транспорта по улице Академика Вавилова.
2 июля, 01:57
Июнь
В Красноярске до конца июля ограничат движение в переулке Телевизорный
В Красноярске из-за ремонта тепловой сети ограничат движение в переулке Телевизорный.
16 июня, 04:27
В Красноярске почти на месяц сузили выезд из Ботанического. Пробок станет больше
На выезде из микрорайона Ботанический до конца июня сузили дорогу. Все из-за ремонта теплосетей.
6 июня, 01:50
В центре Красноярска на месяц сузят улицу Горького. Просят отнестись с пониманием
В центре Красноярска сузят улицу Горького из-за капитальных ремонтов тепловых камер.
1 июня, 01:29
Апрель
В Красноярске на полмесяца перекроют часть улицы Диктатуры Пролетариата
В Красноярске временно поменяют схему движения на улице Диктатуры Пролетариата — всё из-за второго этапа капитального ремонта теплосетей.
30 апреля, 01:32
Для красноярцев сделали интерактивную карту ремонта теплосетей в 2024 году
Мэрия Красноярска и СГК создали интерактивную карту ремонта теплосетей в этом году.
23 апреля, 02:20
Февраль
«Больше миллиона пострадавших». Красноярский депутат призвал национализировать теплосети после массовых аварий
16 февраля, 05:14
Ноябрь 2023
Десятки домов в Красноярске останутся без тепла почти на весь день
15 ноября 2023, 02:23
В центре Красноярска перекрыли улицу и изменили маршрут автобуса. Это из-за ремонта
Из-за ремонта теплосети в центре Красноярска изменили схему движения автобуса № 99 и закрыли часть улицы Кирова.
8 ноября 2023, 01:33
Октябрь 2023
В Красноярске на две недели перекроют улицу Диктатуры Пролетариата
5 октября 2023, 03:39
Август 2023
Перекрытие на Ленина и Перенсона продлили до конца лета
В Красноярске ограничение движение на Ленина и Перенсона продлили до 31 августа.
24 августа 2023, 01:43
В Красноярске перекрытие на Марковского пообещали снять 24 августа
В Красноярске перекрытие на Марковского должны снять в четверг, 24 августа.
24 августа 2023, 01:03
В Красноярске перекрытие на Телевизорном должны снять 31 августа. Его ввели ещё в мае
В Красноярске ограничение движения по переулку Телевизорный отменят 31 августа в 20:00. Об этом сообщили в мэрии.
18 августа 2023, 04:29
«Пробки вырастут»: в мэрии Красноярска объявили о ремонте дорог в часы пик
В администрации Красноярска рассказали, что в городе станет больше пробок — так как сезон дорожных ремонтов еще не завершен.
17 августа 2023, 11:40
Ограничение движения на Марковского продлили до конца августа
14 августа 2023, 10:30
В Красноярске продлили перекрытие на Дубровинского до конца августа
В Красноярске продлили перекрытие на Дубровинского из-за ремонта теплосетей. Специалисты вынуждены делать большую часть работ вручную из-за сыпучего грунта.
14 августа 2023, 09:05
Перекрытия на улицах Красноярска продлили до конца лета
11 августа 2023, 03:31

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