prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Рестораны

Выбрать дату
Ноябрь
Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита
1 ноября, 11:54
Октябрь
Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе
В Красноярске новое заведение от Аркадия Новикова, ресторан Maroon, откроется 25 октября.
24 октября, 08:42
Названы лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений
18 октября, 01:35
Сентябрь
18 красноярских ресторанов претендуют на звание лучшего в Сибири
27 сентября, 02:18
Более 40 красноярских ресторанов попали в список премии WhereToEat
17 сентября, 06:27
Август
Открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь
В Красноярске открытие нового заведения от Аркадия Новикова, ресторана Maroon, перенесли.
22 августа, 04:28
Красноярск вошел в топ-3 городов по темпу роста заказов еды в доставке
Красноярцы стали чаще заказывать еду в доставке — Красноярск вошел в топ-3 городов-миллионников по темпу роста заказов еды в доставках.
13 августа, 01:22
«Возможен спад гостей». Красноярские рестораторы рассказали, как на них повлияют перекрытия в центре города
11 августа, 07:30
В Красноярске на Взлетке откроется новосибирский мясной ресторан. Вот когда
10 августа, 03:42
Два красноярских ресторана попали в шорт-лист международной премии за дизайн
6 августа, 06:17
Ресторан от Аркадия Новикова и необуфет: в Красноярске откроются 6 кафе и ресторанов
5 августа, 05:46
Фудблогер составила топ-7 ресторанов с сибирской кухней в Красноярске
Фудблогер Мария Русскова рассказала, где искать сибирскую кухню в Красноярске.
2 августа, 02:36
Яндекс Еда может запустить премиальную доставку Ultima в Красноярске
Сервис доставки из премиальных ресторанов «Ultima Яндекс Еда» в сентябре могут запустить в Красноярске.
1 августа, 06:44
Июль
Стилист Николай Овечкин составил топ мест для посещения в Красноярске
Стилист Николай Овечкин поделился личным топом мест для посещения в Красноярске. В список вошли рестораны и общественные пространства.
30 июля, 02:22
Блогеры Супер Стас и Никита Сударь сняли обзор на красноярские заведения
28 июля, 08:54
Могут ли появиться рестораны в спальных районах Красноярска? Что говорят рестораторы
Ведущие рестораторы Красноярска рассказали о дефиците кадров и как это влияет на открытие новых заведений.
20 июля, 12:05
Лебедев снова похвалил Красноярск за рестораны. А в Новосибирске «поесть негде»
15 июля, 07:29
В историческом здании хотят сделать ресторан «высокого ценового сегмента». Где именно
9 июля, 02:08
Июнь
В «Планете» перенесли фуд-корт на второй этаж. Показываем, как он теперь выглядит
В красноярском ТРЦ «Планета» зону фуд-корта перенесли на второй этаж. Показываем, как он теперь выглядит.
28 июня, 09:04
Ресторатор рассказал, почему в Красноярске гастрономия интереснее, чем в Москве
19 июня, 06:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика