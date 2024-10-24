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Рейс

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2024
В Красноярск вернулся самолет из Китая без части пассажиров и багажа
24 октября, 02:32
«1,5 часа провели в душном самолете»: в аэропорту Красноярска задержали рейс в Москву
12 октября, 09:16
Рейс из Красноярска на Хайнань отменили из-за супертайфуна «Яги»
6 сентября, 02:27
Из Красноярска продают билеты со скидкой до Сочи, Минеральных вод и других городов
Цены на билеты на рейсы из Красноярска в пять городов снизили.
30 июля, 08:37
Пассажиры экстренно севшего самолета из Индии вылетели в США
20 июля, 02:52
Из Красноярска в Омск запустят прямые авиарейсы
12 июля, 07:32
Сколько стоит речная прогулка на теплоходе в Красноярске?
30 июня, 11:39
Екатерину Мизулину не пустили на рейс в Красноярск
23 мая, 09:04
Самолет с вахтовиками повредил шасси в аэропорту Красноярска при посадке
В аэропорту Красноярска самолет АН-74, прилетевший с Диксона, после посадки повредил пневматику шасси. На бору находились вахтовики.
3 мая, 05:19
«Залило все, не работает ничего». Красноярец рассказал о потопе в Дубае. Сотни россиян застряли в аэропорту
17 апреля, 05:19
Что происходило в душном самолете из Таиланда, где у красноярца остановилось сердце
2 апреля, 12:28
В аэропорту Красноярска задержали и отменили больше 10 рейсов
19 февраля, 03:41
Сколько стоит слетать в Петербург и что там делать зимой? Рассказ красноярки
12 февраля, 11:38
Из Красноярска запустят новый прямой рейс в Узбекистан. Сколько стоят билеты?
Из Красноярска в Фергану с 16 февраля запустят прямой рейс. Его будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways.
11 февраля, 08:25
В аэропорту Красноярска задержали несколько рейсов. В городе сильный ветер
В аэропорту Красноярска с утра 10 февраля оказались задержаны несколько рейсов на вылет и прилет.
10 февраля, 04:47
S7 отменит прямые перелеты из Красноярска в Москву. Что случилось?
Авиакомпания S7 Airlines отменяет прямые перелеты из Красноярска в Москву. Последний прямой рейс состоится 26 февраля.
19 января, 08:49
2023
Первый прямой рейс из Красноярска в Пекин отменили по «производственной причине»
19 декабря из аэропорта Красноярска должен был состояться первый вылет в столицу Китая, однако рейс отменили за пару часов до вылета.
20 декабря 2023, 03:56
Красноярцы не могут улететь в Таиланд по неизвестной причине
В красноярском аэропорту на 12 часов задержали рейс в Таиланд по неизвестной причине.
7 октября 2023, 08:37
«Я вас не уважаю». Ещё один самолет экстренно сел в Красноярске. На этот раз из-за дебошира
22 августа 2023, 04:58
В Красноярске оштрафуют пассажира за курение в самолете
Жителя Иркутской области привлекли к ответственности за курение в туалете самолета.
21 августа 2023, 04:20

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