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Рейсы

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2024
В Красноярске закончилась эвакуация автовокзала
2 ноября, 09:58
Красноярский автовокзал эвакуировали из-за «оперативных мероприятий»
2 ноября, 08:34
«Россия» возобновит полеты между Москвой и Красноярском на двухэтажных Boeing
Авиакомпания «Россия» решила возобновить полеты на двухэтажных боингах 747-400. Эти самолеты планируется использовать на рейсах между Москвой и Красноярском.
20 сентября, 04:07
В красноярском аэропорту задержали 7 рейсов из-за густого тумана
В аэропорту Красноярск утром 13 сентября задержали 7 рейсов. Все из-за густого тумана.
13 сентября, 01:49
Электрокатамаран больше не выполняет рейсы до Дивногорска. Их убрали из расписания
16 июля, 06:42
Из Красноярска в Омск запустят прямые авиарейсы
12 июля, 07:32
Красноярец пожаловался на задержки рейсов в Анталье из-за забастовки диспетчеров
Красноярцы рассказали о задержках рейсов в Анталье во время забастовки авиадиспетчеров и поделились фотографиями.
4 июля, 02:47
В Красноярске выпал апрельский снег. Как обстановка на дорогах?
20 апреля, 05:09
«Залило все, не работает ничего». Красноярец рассказал о потопе в Дубае. Сотни россиян застряли в аэропорту
17 апреля, 05:19
Электрокатамаран в Красноярске запустят в мае. Что по ценам?
Электрокатамаран в Красноярске запустят 1 мая. Рассказываем, какие рейсы будут в расписании.
16 апреля, 05:12
Из Красноярска вернут прямые рейсы в Харбин. Когда и что по ценам?
Авиакомпания «Россия» возобновит прямые регулярные рейсы в китайский город Харбин. Рассказываем, когда это случится и в какую цену обойдется билет.
15 апреля, 06:55
Тайские врачи запросили миллионы за лечение красноярца, впавшего в кому в самолете
29 марта, 05:54
В Красноярске заметили снижение цен на рейсы в Таиланд
Вот сколько стоит поехать из Красноярска в Бангкок или Пхукет на пару недель.
28 февраля, 07:23
В аэропорту Красноярска задержали и отменили больше 10 рейсов
19 февраля, 03:41
Из Красноярска запустят новые рейсы в Новосибирск. Что по ценам?
Авиакомпания «Россия» запустит регулярные рейсы в Новосибирск.
17 февраля, 04:01
В аэропорту Красноярска задержали несколько рейсов. В городе сильный ветер
В аэропорту Красноярска с утра 10 февраля оказались задержаны несколько рейсов на вылет и прилет.
10 февраля, 04:47
2023
Стало известно, когда возобновят полеты из Красноярска в Пекин
26 декабря 2023, 01:14
В аэропорту Красноярска задержали и отменили несколько рейсов
4 декабря 2023, 04:39
Из Красноярска запустят прямые рейсы в Пекин. Когда и сколько стоят билеты?
Авиакомпания «Россия» объявила о запуске прямых рейсов в Пекин в декабре 2023 года. До этого их уже обещали запустить в августе и ноябре.
15 ноября 2023, 09:07
Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой
Красноярский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полётов.
31 октября 2023, 09:15

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