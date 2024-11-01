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Ноябрь
Forbes включил Мирру Андрееву в топ-10 спортсменов с самым ценным брендом
Красноярская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 российских спортсменов с самым ценным личным брендом.
1 ноября, 02:52
Октябрь
Прокуренные номера, чёрная плесень и секс с азиаткой. Где дешево снять гостиницу в Красноярске и с чем там придется столкнуться
31 октября, 07:46
Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске
28 октября, 10:16
Рассказываем о самых богатых женщинах в Красноярском крае
27 октября, 09:37
Жители Красноярска назвали лучшие столовые в городе
26 октября, 07:25
Красноярский край не попал в топ-20 регионов по доходам людей
Красноярский край занял 24 место по доходам населения среди других регионов страны.
21 октября, 10:07
Названы лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений
18 октября, 01:35
КРТ, человейники, уголовка: рассказываем о самых богатых застройщиках Красноярска
11 октября, 10:27
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов. Но в Новосибирске матерятся чаще.
9 октября, 07:00
Кто самый богатый человек в Красноярском крае?
6 октября, 14:43
Сентябрь
Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат
Аналитики назвали российские города с самыми высокими зарплатами. Красноярск едва вошел в топ-30.
30 сентября, 09:23
Красноярский край попал в топ с самыми большими ценами за ЖКХ
Красноярский край попал в список российских регионов, где жители больше всего тратят на услуги ЖКХ.
16 сентября, 12:06
Красноярский край не попал в топ-20 регионов с высокими зарплатами для педагогов
Красноярский край не попал в топ-20 регионов России с самыми высокими зарплатами для педагогов. Край оказался на 34-й строчке из 77.
3 сентября, 08:14
Август
Кто получает больше всех? Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в крае
22 августа, 07:13
Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края
21 августа, 12:26
В Красноярском крае выросло количество аварий с пострадавшими
В Красноярском крае за шесть месяцев этого года на 4,9% выросло число аварий с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
19 августа, 03:54
Красноярский край не попал в топ-10 регионов с хорошими дорогами
Красноярский край не попал в топ регионов с хорошими дорогами — край занял 21 место.
14 августа, 02:53
Красноярск стал одним из городов с самой дешевой арендой студий и 3-комнатных квартир
12 августа, 04:54
Июль
Красноярск попал в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Жители этого не чувствуют
28 июля, 04:31
17 красноярских баров вошли в топ лучших в России
Красноярские бары вошли в лонг-лист всероссийской премии Where2drink. Russian Bar Awards 2024.
24 июля, 09:11

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