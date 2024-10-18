prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Режим НМУ

Выбрать дату
Октябрь
«Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе
18 октября, 07:30
Июнь
Учёный назвал причины появления голубого смога в Красноярске
13 июня, 10:51
В Красноярске и Минусинске ввели режим НМУ. Он будет действовать до 16 июня
13 июня, 08:45
Апрель
Предприятия края не хотят снижать выбросы во время «черного неба». Какие?
25 апреля, 06:21
Март
В Красноярске с годами теплеет, а ветры слабнут. Что будет с черным небом?
Власти и метеорологи выясняют, как изменения климата сказываются на режиме черного неба в городах Красноярского края.
26 марта, 10:11
Красноярск возглавил топ городов России с самым грязным воздухом
20 марта, 05:12
Февраль
В Красноярске ввели режим НМУ — но загрязнение было всю неделю. Почему только сейчас?
26 февраля, 12:06
«Газовая камера»: как высотная застройка влияет на воздух в Красноярске? Рассказываем
26 февраля, 10:46
«Cети дорогие». Перевод частного сектора на электроотопление притормозили. Решили подновить печки
19 февраля, 08:57
Воздух в Красноярске опять грязный. Но режима «черного неба» нет
19 февраля, 06:59
Нечем дышать: замерили качество воздуха в Николаевке. Здесь нет датчиков
1 февраля, 07:00
Январь
Читаем гневные комментарии красноярцев о черном небе. Люди кашляют и хотят переезжать
31 января, 07:42
Красноярцы злятся и фотографируют «черное небо»
Среднесибирское УГМС продлило режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске. «Черное небо» задержится в городе еще минимум на один день. Красноярцы в соцсетях жалуются, что на улицах нечем дышать, и делятся фотографиями затянутого дымкой города.
22 января, 09:22
В Красноярск вернулось «черное небо». Смотрим, в каких районах хуже всего
В Красноярске ввели режим «черного неба». Он продлится три дня.
19 января, 09:26
Декабрь 2023
Из трубы ЭВРЗ шел черный густой дым. Что произошло?
Из трубы ЭВРЗ днем 15 декабря шел черный густой дым. Красноярцы говорят, что такого там раньше не видели, другие же утверждают, что такое периодически происходит.
15 декабря 2023, 12:14
Чем дышат красноярцы во время НМУ по версии властей? А что показывают другие датчики?
12 декабря 2023, 01:40
Впервые с 2016 года в Красноярске ввели режим НМУ 2 степени. Что это значит?
11 декабря 2023, 12:24
В Красноярске ввели режим НМУ второй степени опасности. Впервые за несколько лет!
Режим «черного неба» в Красноярске продлили, а степень его опасности повысили.
11 декабря 2023, 11:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика