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Июнь
Красноярская выпускница единственная в крае сдала английский язык на 100 баллов
Выпускница из Красноярска Богдана Солодовникова единственная в крае написала ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов.
26 июня, 04:58
Красноярские школьницы сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и физике
Выпускница физматшколы СФУ Ольга Еловых и выпускница Говорковской школы Богучанского района Мария Чащина написали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и физике.
20 июня, 02:39
Красноярские школьницы сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и литературе
Выпускница школы №93 Красноярска Алина Валеева и выпускница гимназии №4 Красноярска Полина Шевелева написали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и литературе.
13 июня, 01:36
Красноярские школьники снова поставили рекорд по сдаче ЕГЭ. Теперь по математике
В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике.
12 июня, 05:44
Красноярские школьники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на 100 баллов
В Красноярском крае стали известны первые результаты ЕГЭ — по литературе.
6 июня, 03:20
Январь
Полиция задержала выдвигавшуюся в президенты уроженку Красноярска Екатерину Дунцову
15 января, 04:21
Сентябрь 2023
У Котюкова — 70%. Стали известны предварительные итоги выборов губернатора Красноярского края
11 сентября 2023, 01:02

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