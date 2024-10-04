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Резюме

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Октябрь
Красноярцы стали чаще искать новую работу. Какую?
В сентябре жители Красноярска стали чаще искать работу. Рассказываем, кем они хотят работать.
4 октября, 09:29
Сентябрь
Кому в Красноярске легче всего найти работу? А кому труднее? Ответ аналитиков
Аналитики выяснили, за каких специалистов в Красноярском крае сложилась наиболее высокая конкуренция среди работодателей.
20 сентября, 13:02
Июль
Красноярцы стали чаще искать работу летом. Какую?
Красноярцы в июне стали чаще искать работу. Рассказываем, в каких сферах стало больше всего соискателей.
9 июля, 01:50
Апрель
Стало известно, какую работу в Красноярском крае ищут чаще всего
Аналитики выяснили, кем больше всего хотят работать жители Красноярского края.
15 апреля, 03:09
Март
Аналитики рассказали, каких специалистов ищут в Красноярском крае больше всего
В Красноярском крае определили самые востребованные профессии в марте 2024 года. В топ попали продавцы и водители.
26 марта, 06:32
Февраль
Не хватает врачей и дворников: смотрим топ самых дефицитных специалистов в крае
19 февраля, 02:54
Октябрь 2023
Жители Красноярского края стали чаще искать работу. Какую?
17 октября 2023, 02:54

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