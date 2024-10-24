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Родители

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Октябрь
В Красноярске стало больше ясельных групп в детсадах
В Красноярске выросло количество ясельных групп в детских садах.
24 октября, 10:54
Красноярцы рассказали, какую профессию хотели бы для своих детей
Аналитики провели опрос среди жителей Красноярского края и выяснили, какую профессию родители бы предпочли своим детям — рабочую или офисную.
19 октября, 04:57
«Учителя проходят мимо»: в красноярской школе группа парней издевается над девочкой
11 октября, 05:30
Краснояркам до 23 лет обещают выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка
11 октября, 03:47
«Пусть родные узнают от меня»: красноярка рассказала, как пришла в вебкам
Девушка из Красноярского края рассказала журналистам, как стала вебкам-моделью, чем занималась и почему перестала этим заниматься.
9 октября, 10:43
13-летняя школьница убила сестер и ушла гулять в парк
9 октября, 04:39
В Красноярске на карантин закрыли еще одну школу. У 11 человек нашли пневмонию
8 октября, 08:26
В Красноярске еще несколько школ полностью закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ
8 октября, 04:22
Стало известно, как наказали обматерившего школьников трудовика
8 октября, 03:44
Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео
3 октября, 11:57
Краснояркам до 23 лет предложили выплачивать по 100 тысяч за ранние роды
2 октября, 01:18
В доме погибших от отравления детей не работала вентиляция
1 октября, 07:27
Сотрудница магазина выдвинула свою версию гибели отравившихся детей из Красной Сопки
1 октября, 01:32
Сентябрь
На родителей погибших от отравления детей могут завести уголовное дело
28 сентября, 06:57
Родители погибших детей рассказали, что не проветривали дом после дихлофоса
27 сентября, 11:38
Дядя погибших от отравления детей под Красноярском боится за семью после трагедии
27 сентября, 01:44
«Самые умные носят два»: как красноярским школьникам живется без телефонов на уроках
26 сентября, 12:02
«Одни слезы»: учительница рассказала о семье, в которой от отравления погибли 4 детей
26 сентября, 04:02
Родителей четверых умерших от отравления детей могут скоро выписать из больницы
24 сентября, 12:02
Соседи и родственник рассказали о семье четверых детей, погибших от отравления
23 сентября, 10:21

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