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Роды

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Июнь
Красноярки стали чаще рожать первенца после 30 лет. Старородящими их уже не называют
Главврач краевого центра охраны материнства и детства Вадим Янин рассказал, что жительницы Красноярского края стали чаще рожать первого ребенка только после 30 лет.
17 июня, 08:12
В Красноярске родился ребенок весом всего 560 граммов
В Красноярске в мае самым маленьким родившимся ребенком стала девочка весом 560 граммов.
5 июня, 09:02
Апрель
В Красноярске несколько больниц закроют на ремонт и дезинфекцию. Какие и когда?
В краевом минздраве рассказали, что восемь больниц и родильных домов временно закроют — на ремонт и дезинфекцию. Публикуем график.
18 апреля, 01:47
В России побит рекорд по покупке тестов на беременность. А что в Красноярске?
1 апреля, 09:32
Февраль
Матвиенко заявила, что в крае в моде многодетность, и призвала красноярцев рожать
15 февраля, 01:16
Январь
В Красноярском крае увеличили выплаты за двойняшек и тройняшек. Какие они теперь?
В Красноярском крае с 1 января за рождение двойни и тройни увеличили региональную выплату.
16 января, 01:50
Декабрь 2023
Рассказываем, какие популярные и необычные имена давали детям в крае в 2023 году
В Красноярском крае в 2023 году мальчикам чаще всего давали имя Артем, а девочкам — София.
26 декабря 2023, 02:59
Акушер из Сибири принимает в Африке роды среди крыс и без оборудования
Известная акушер из Хакасии Екатерина Глок уже три недели помогает рожать женщинам в Камеруне.
22 декабря 2023, 02:46
Жительница Красноярского края скончалась после родов. СК проверяет врачей
38-летняя жительница Дивногорска умерла после родов в больнице Каратузского района. Врачи не смогли её спасти.
6 декабря 2023, 05:32
Ноябрь 2023
В Красноярском крае рождаемость снизилась в 1,5 раза. Почему?
В Красноярском крае рождаемость снизилась в 1,5 раза за последние восемь лет.
14 ноября 2023, 02:27
Август 2023
Почему красноярки не рожают. Разговор с гинекологом и самими женщинами
1 августа 2023, 05:19

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