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Роев ручей

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Ноябрь
В красноярском зоопарке заболел жираф. Вольер с ними закрыли для посетителей
В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» закрыли вольер с жирафами из-за болезни одного из них.
1 ноября, 12:15
В красноярский зоопарк привезут манулов в 2025 году
В 2025 году в парк флоры и фауны «Роев Ручей» привезут манулов.
1 ноября, 10:29
Октябрь
В красноярском зоопарке появились новые животные. Какие?
В зоопарке «Роев ручей» поселились новые зверьки. Их доставили в Красноярск в начале октября.
29 октября, 04:06
В красноярском зоопарке родился зебренок. Посмотрите, какой милый
В красноярском зоопарке «Роев ручей» появился на свет зебренок. Ему всего 2 недели.
24 октября, 08:57
В красноярском зоопарке появился кинкажу. Кто это?
4 октября, 05:30
В зоопарках России крадут кенгуру. Может ли такое случиться в Красноярске?
1 октября, 11:58
Сентябрь
Красноярский зоопарк «Роев ручей» перешел на осенний режим работы. Что меняется?
В понедельник, 16 сентября, красноярский зоопарк «Роев ручей» начинает работать по осеннему расписанию.
16 сентября, 01:10
Август
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!
24 августа, 07:48
Красноярцы выбрали имя для 1,5-годовалого львенка из «Роева ручья»
Красноярцы выбрали кличку для полуторагодовалого львенка из «Роева ручья». Его доставили из Барнаульского зоопарка в июне.
14 августа, 02:22
В «Роев ручей» запустят бесплатные шаттлы в эти выходные
12 августа, 11:47
Красноярцы вновь встали в многокилометровую пробку на выезде из города
3 августа, 07:13
Июль
В Красноярске хотят запустить шаттлы до «Роева ручья»
В Красноярске планируют запустить шаттлы до «Роева ручья». Также там хотят оборудовать дополнительные парковочные места.
31 июля, 12:43
В красноярский зоопарк привезли львенка из Барнаула. Сейчас ему выбирают имя
В Красноярске в «Роевом ручье» появился 1,5-годовалый львенок. Он является единственным представителем своего вида в красноярском зоопарке.
31 июля, 04:12
«Трогать ее мы не рискнули»: летучая мышь залетела в квартиру красноярцев
В Красноярске в квартиру супружеской пары из Покровки залетела летучая мышь. Животное проникло в дом через окно.
27 июля, 12:19
Машины стоят в двух километровых пробках на трассе от Дивногорска до Красноярска
Несколько заторов появились на трассе от Дивногорска до Красноярска.
21 июля, 11:25
В красноярском зоопарке родился овцебычок. Смотрите, какой милый
11 июля, 03:00
Июнь
Мишки из красноярского зоопарка спасаются от жары в бассейнах. Завидуем
В красноярском зоопарке «Роев ручей» показали, как охлаждаются медведи в жаркую погоду.
28 июня, 04:17
Зоопарку «Роев ручей» назначили нового директора. Это не торговец мясом
25 июня, 03:11
В зоопарке родился волчонок. Придумываем ему имя
В красноярском зоопарке у пары арктических волков родился волчонок. Ему нужно выбрать имя.
13 июня, 03:04

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