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Ролики

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2024
Красноярец на роликах и с тыквой на голове пугал прохожих
В Красноярске экстремальный роллер Илья Савосин устроил заезд по городу в хеллоуинском костюме с тыквой на голове.
1 ноября, 04:07
На острове Татышев пройдет ночная гонка на роликах
На острове Татышев пройдет ночной заезд роллеров. Он состоится 27 июля.
18 июля, 02:12
На острове Татышев открылся летний прокат. Сколько стоит аренда велосипеда и роликов?
В Красноярске на острове Татышев открылся прокат летнего спортивного инвентаря. Вот сколько стоит аренда.
11 апреля, 01:58
2023
«Тупая девка защищает Украину». В Красноярске студентку осудили за «дискредитацию ВС РФ» за ролики из закрытого чата
12 сентября 2023, 03:25
Красноярцы ночью массово прокатились на роликах по острову Татышев
В Красноярске ночью по острову Татышев на роликах проехали десятки жителей.
7 августа 2023, 02:35

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