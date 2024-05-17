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Росавиация

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Май
Опасно ли летать на российских самолетах после двух лет санкций? Говорим с экспертами
17 мая, 07:22
Апрель
Красноярские авиакомпании и аэропорт уберут железные вилки и ножи. Почему?
Российским аэропортам и авиакомпаниям запретили использовать железные вилки и ножи — такие дополнительные меры безопасности ввела Росавиация. Узнали, когда пропадут приборы.
27 апреля, 07:08
Температура в салоне самолета, где у красноярца остановилось сердце, была выше +30
19 апреля, 13:38
Март
Самолет из Красноярска незаконно залетел в Китай
Пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Красноярска в Благовещенск, пролетел над Китаем.
21 марта, 12:11
Октябрь 2023
Жителя Минусинска оштрафовали на 32 тысячи за запуск квадрокоптера
В Красноярском крае жителя Минусинска оштрафовали на 32 тысячи рублей за несанкционированный запуск квадрокоптера.
26 октября 2023, 04:03
Август 2023
Разбился бизнес-джет Евгения Пригожина, его тело опознали — новые подробности
24 августа 2023, 04:57
Публикуем подробности крушения бизнес-джета, на котором мог быть Евгений Пригожин
В Тверской области рухнул бизнес-джет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.
23 августа 2023, 18:25

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