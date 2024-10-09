В Красноярске от следователей сбежал обвиняемый в организации подпольного казино

В федеральный розыск объявили обвиняемого в организации незаконного казино в Красноярске Максима Черепанова, сообщили в краевом СК. Несколько его подельников уже арестованы или находятся под подпиской.