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Розыск

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Октябрь
Появилась информация о задержании в Турции владельца «Сибирской Венеции»
9 октября, 08:24
Сентябрь
В Красноярском крае повесили ориентировку на сбежавшего экс-депутата Гольдмана
26 сентября, 06:23
Июнь
Полиция задержала в аэропорту пассажира самолета Сочи — Красноярск. Он был в розыске
Транспортные полицейские задержали пассажира в аэропорту Красноярска. Он прилетел из Сочи.
24 июня, 02:12
Полиция задержала в красноярском хостеле двоих мигрантов, объявленных в розыск
Полиция провела рейд в двух хостелах в Ленинском районе Красноярска. Сотрудники задержали двоих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.
6 июня, 05:36
Пятерых членов ОПГ Малиновского осудят за массовую драку в Красноярске
Следком завершил расследование уголовного дела против пятерых красноярцев, которые состояли в банде Ярослава Малиновского. Их обвиняют в избиении двоих мужчин.
4 июня, 08:19
Май
Сбежавший из России красноярец устроил смертельную аварию в Таиланде
Красноярец, два года скрывающийся от российских властей после смертельной аварии, спровоцировал еще одно ДТП. На этот раз в Таиланде.
22 мая, 11:47
Двоих членов банды Малиновского задержали в Кемерове
В Кемерово 7 мая на съемной квартире полицейские задержали двоих членов ОПГ Малиновского, скрывавшихся от следствия и находившихся в федеральном розыске.
13 мая, 09:44
Рэпера Оксимирона* объявили в розыск по уголовной статье. Что известно
Рэпера Оксимирона* объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе МВД.
9 мая, 11:34
В полиции рассказали, как идет розыск Романа Гольдмана
2 мая, 09:53
Апрель
Сына депутата и друга лидера ОПГ Малиновского объявили в федеральный розыск
8 апреля, 03:50
Март
Самого протестующего красноярца объявили в розыск. Его судят за «дискредитацию ВС РФ»
13 марта, 09:02
В Красноярске больше недели ищут 16-летнего подростка
В Красноярске уже больше недели идут поиски 16-летнего Максима Коровина.
5 марта, 05:43
Февраль
МВД: беглого экс-депутата Гольдмана объявили в международный розыск
8 февраля, 11:29
Сбербанк требует признать банкротом «Мясничий» из-за долга в 609 миллионов
8 февраля, 02:27
В Красноярске от следователей сбежал обвиняемый в организации подпольного казино
В федеральный розыск объявили обвиняемого в организации незаконного казино в Красноярске Максима Черепанова, сообщили в краевом СК. Несколько его подельников уже арестованы или находятся под подпиской.
2 февраля, 10:49
Беглого экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск
В полиции Красноярского края сообщили, что принято решение об объявлении в международный розыск экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана.
1 февраля, 07:53
Полиция знает, где скрывается сбежавший экс-депутат Гольдман
1 февраля, 07:28
Январь
Экстрадировать будет непросто: Роман Гольдман скрывается в «недружественной» стране
19 января, 06:58
Декабрь 2023
Полиция рассказала, сколько членов ОПГ Малиновского ищут, а сколько — уже нашли
5 декабря 2023, 09:10
Полиция допросила родственников Гольдмана, чтобы узнать, куда он сбежал
5 декабря 2023, 08:16

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