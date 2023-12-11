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Рысь

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Декабрь 2023
Стало известно, почему могла умереть рысь, вышедшая к людям в Енисейске
Рысь, которая в конце ноября вышла к людям в Енисейск, могла погибнуть из-за бешенства и паразитов.
11 декабря 2023, 08:57
Ноябрь 2023
В Енисейске умерла рысь, вышедшая к людям. Это могло произойти из-за наркоза
30 ноября 2023, 08:10
Рысь прибежала во двор дома в Енисейске. Не верите — посмотрите
30 ноября 2023, 04:34
Обессилевшая рысь вышла к людям в Красноярском крае
29 ноября 2023, 07:13
Июль 2023
«Дикая удача»: красноярскому фотографу удалось заснять рысь с детенышем
11 июля 2023, 03:01

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