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Самокат

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2024
В Красноярске сбили школьника на самокате. Его увезли в больницу
На правом берегу Красноярска 13-летний школьник попал под колеса автомобиля. Подростка с травмами доставили в больницу.
3 октября, 07:02
Красноярец на самокате катал сына на спине. Сервис оштрафовал его и заблокировал
15 сентября, 05:12
«Почему с ними никто не борется?»: женщину у дома на тротуаре сбил самокатчик и уехал
12 августа, 11:22
В Красноярске сбили 14-летнего самокатчика. Он погиб до приезда скорой
28 июля, 01:18
Водитель сбил 5-летнего мальчика на самокате. Ребенка увезли в больницу
В Красноярске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика на самокате. Ребенок неожиданно вылетел на дорогу.
3 июня, 10:08
Машина переехала девятилетнего мальчика на самокате в Назарове
28 мая, 07:16
В Красноярске самокатчик сбил женщину, выходившую из автобуса. Она в больнице
В Красноярске самокатчик сбил 52-летнюю женщину, выходившую из автобуса. Пострадавшую увезли в больницу.
15 апреля, 09:30
На острове Татышев открылся летний прокат. Сколько стоит аренда велосипеда и роликов?
В Красноярске на острове Татышев открылся прокат летнего спортивного инвентаря. Вот сколько стоит аренда.
11 апреля, 01:58
«Спрос растет»: в Красноярске станет еще на тысячу электросамокатов больше
29 марта, 11:45
В Красноярске курьерам «Самоката» запретили ездить по тротуару возле одного дома
В Покровке Красноярска курьерам «Самоката» запретили ездить по тротуару возле дома № 11 на улице Мартынова из-за жалоб жильцов.
21 февраля, 12:49
«Самокат» отстранил от работы курьера, который сбил мальчика и уехал
В Красноярске отстранили от работы курьера «Самоката», который на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся.
19 января, 02:55
Курьер «Самоката» на электровелосипеде сбил мальчика и уехал. Ребенок в больнице
В Красноярске курьер «Самоката» на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами.
18 января, 08:31
2023
В Красноярске парень раздел курьера «Самоката». Ему грозит 4 года колонии
В Красноярске 22-летний парень из Иркутска пойдет под суд за грабеж. Он забрал у курьера «Самоката» одежду, но заказы трогать не стал.
13 декабря 2023, 11:27
В Красноярске водитель сбила на «зебре» двух детей на самокатах. Есть пострадавший
23 октября 2023, 06:03
Жители Красноярска проголосовали против проката электросамокатов. Почему?
29 августа 2023, 10:30
Больше ста красноярцев попали в ДТП с самокатами в 2023 году
В Красноярске с начала года более 100 самокатчиков пострадали в ДТП.
17 августа 2023, 06:05
Красноярка заказала в «Самокате» продукты и получила испорченный сыр. Фу!
Жительница Красноярска оформила заказ в сервисе доставки «Самокат», и ей привезли испорченный сыр.
4 августа 2023, 08:29
В «Самокате» провели расследование из-за курьера — он влетел в коляску с ребенком
В Красноярске курьер доставки «Самокат» налетел на коляску с ребенком. До этого он чуть не врезался в автомобиль.
11 июля 2023, 07:16
В Красноярске проведут проверку из-за курьера «Самоката», который налетел на коляску
В Красноярске организовали проверку из-за курьера доставки «Самокат», который въехал в коляску с ребенком.
10 июля 2023, 09:40
«Тебя убить мало». В Красноярске курьер «Самоката» влетел в коляску с ребенком и начал драться с людьми
10 июля 2023, 04:54

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