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Самолёт

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Сентябрь
Красноярцам нужно быть в аэропорту за 5 часов до рейса в Москву на двухэтажном Boeing
22 сентября, 02:55
Июнь
Полиция задержала в аэропорту пассажира самолета Сочи — Красноярск. Он был в розыске
Транспортные полицейские задержали пассажира в аэропорту Красноярска. Он прилетел из Сочи.
24 июня, 02:12
Май
В аэропорту Красноярска попросили пассажиров приезжать заранее. Почему?
18 мая, 08:04
Опасно ли летать на российских самолетах после двух лет санкций? Говорим с экспертами
17 мая, 07:22
Летевший в Красноярск самолет экстренно сел в Тюмени. Пассажирке стало плохо
15 мая, 02:33
Апрель
Красноярцы спорят, нужно ли возить домашних животных в салоне самолета
Красноярцы поспорили, нужно ли и можно ли возить домашних животных в самолете. Приводим аргументы тех, кто за, и тех, кто против.
16 апреля, 06:39
Из Красноярска вернут прямые рейсы в Харбин. Когда и что по ценам?
Авиакомпания «Россия» возобновит прямые регулярные рейсы в китайский город Харбин. Рассказываем, когда это случится и в какую цену обойдется билет.
15 апреля, 06:55
Погибшего в Бангкоке красноярца похоронили в Кемерове
13 апреля, 02:23
Тело погибшего в Бангкоке красноярца вернули в Россию
11 апреля, 02:13
Что делать, если стало плохо в душном самолете? Инструкция после трагедии в Таиланде
10 апреля, 09:25
Бортпроводник потерял сознание на рейсе Петербург — Красноярск. Самолет развернули
Бортпроводник потерял сознание во время полёта из Санкт-Петербурга в Красноярск. Самолет вернули в аэропорт отправления.
4 апреля, 02:25
Март
Красноярскому аэропорту заказали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы
«Центр транспортной логистики» объявил тендер на инженерные изыскания и разработку проектной документации реконструкции взлетно-посадочной полосы. Начальная цена договора — 185 миллионов рублей.
31 марта, 07:18
Тайские врачи запросили миллионы за лечение красноярца, впавшего в кому в самолете
29 марта, 05:54
Самолет из Красноярска незаконно залетел в Китай
Пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Красноярска в Благовещенск, пролетел над Китаем.
21 марта, 12:11
Из Красноярска возобновят прямые рейсы в Махачкалу. Сколько стоит билет?
Авиакомпания Nordwind возобновит прямые регулярные перелеты из Красноярска в Махачкалу. Рейсы стартуют с 29 апреля.
1 марта, 02:05
Февраль
В Красноярске заметили снижение цен на рейсы в Таиланд
Вот сколько стоит поехать из Красноярска в Бангкок или Пхукет на пару недель.
28 февраля, 07:23
В аэропорту Красноярска задержали и отменили больше 10 рейсов
19 февраля, 03:41
Рейс из Красноярска в Сочи задержали на час из-за буйной пассажирки
Рейс самолета авиакомпании «Россия» из Красноярска в Сочи задержали на час из-за буйной пассажирки. Инцидент произошел вечером 14 февраля.
15 февраля, 02:17
В красноярском аэропорту откроют новую зону регистрации пассажиров. И не только
В красноярском аэропорту откроют новую зону регистрации пассажиров. На втором этаже запустят 16 дополнительных стоек регистрации. Это связано с возросшим пассажиропотоком аэропорта.
9 февраля, 05:54
Январь
Красноярцы двое суток не могли вылететь из Новокузнецка. Люди спали в аэропорту
Красноярцы двое суток не могли вылететь из новокузнецкого аэропорта. Официальная причина — непогода, а точнее, резкий перепад температур.
17 января, 04:15

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