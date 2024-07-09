prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Сапборды

Выбрать дату
2024
Где в Красноярске покататься на сапборде и сколько это стоит? Вот список мест
9 июля, 08:37
На Красноярском водохранилище сапбордиста ветром унесло на 4 километра от берега
На Красноярском водохранилище сапбордиста унесло на 4 километра от берега. Его друзья позвонили спасателям только через два часа.
9 июля, 02:43
Красноярцы выбрали лучшую компанию по сплаву на сапбордах. Вот топ-3
Красноярцы выбрали лучшую компанию, которая организует сплавы на сапбордах.
1 июля, 04:09
В Красноярске сапбордисты застряли на Енисее. Их течением прибило к барже
В Красноярске двоих сапбордистов течением снесло к барже на Енисее. Им потребовалась помощь спасателей.
17 июня, 05:16
2023
Красноярки массово переоделись в Барби
Красноярцы устроили массовый заплыв по Енисею. Они оделись в стиле Барби.
4 августа 2023, 04:30
Красноярцы на сапбордах прокатились по Енисею в офисных костюмах
В честь открытия новой сап-станции на острове Отдыха красноярцы устроили массовый заплыв по Енисею на сапбордах. Они были в офисных костюмах.
21 июня 2023, 04:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика