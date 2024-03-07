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Саяно-Шушенский заповедник

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Март
На юге Красноярского края белка-летяга попала в фотоловушку. Такое случилось впервые
В Саяно-Шушенском заповеднике впервые в объектив фотоловушки попала белка-летяга.
7 марта, 13:12
Январь
На юге Красноярского края засняли косулю-«единорога»
В Саяно-Шушенском заповеднике на камеру попал самец косули с одним рогом.
10 января, 01:44
Октябрь 2023
В Саяно-Шушенском заповеднике медведь подошел к людям
Медведь вышел к плавбазе на кордоне Голая, где дежурили инспекторы Саяно-Шушенского заповедника. Хищник подошел к ним на расстояние около 10 метров.
30 октября 2023, 06:39
Сентябрь 2023
В Саяно-Шушенском заповеднике засняли осенний марафон маралов
В Саяно-Шушенском заповеднике участники экспедиции заметили, как с горы спустилось стадо маралов из 27 самцов.
16 сентября 2023, 02:06
На юге Красноярского края игривая семья ирбисов попала в фотоловушку
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили игривую семью ирбисов.
14 сентября 2023, 01:57
Август 2023
На юге Красноярского края семейство куниц попало в фотоловушку
В Саяно-Шушенском заповеднике семейство куниц устроило себе фотосессию на фотоловушку.
23 августа 2023, 02:52
На юге Красноярского края грациозная косуля попала в фотоловушку
В Саяно-Шушенском заповеднике косуля устроила себе фотосессию на фотоловушку.
22 августа 2023, 10:15
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили розовую гадюку. Как так получилось?
10 августа 2023, 04:59
Июль 2023
Красноярский нацпарк поделился кадрами дружелюбных бобров. Смотрите, какие милые
Национальный парк «Шушенский бор» поделился снимками дружелюбных речных бобров.
31 июля 2023, 03:19
Посмотрите на медвежонка из заповедника и как кабан чешет себе бок
В Саяно-Шушенском заповеднике засняли кабана, чешущего себе бок, и много других зверей.
27 июля 2023, 07:29
«Пробуют скакать»: на юге Красноярского края засняли игривых горных козлят
В Саяно-Шушенском заповеднике на фотоловушку попали два детёныша сибирского горного козла. Они активно играют.
20 июля 2023, 04:25
«Рядком на бревне»: в красноярском заповеднике сняли редких черноголовых хохотунов
19 июля 2023, 05:49
На юге Красноярского края засняли прогулку озорного медвежонка с мамой
13 июля 2023, 08:45
Отдыхали после трапезы: в заповеднике сделали редкие кадры семейства снежных барсов
В заповеднике на юге Красноярского края получили редкие кадры самки снежного барса с тремя котятами.
11 июля 2023, 09:35
Июнь 2023
В Саяно-Шушенском заповеднике сняли милых котят снежного барса. Смотрите, как играют
В Саяно-Шушенском заповеднике на фоторегистратор попала игра котят снежного барса.
27 июня 2023, 01:38

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