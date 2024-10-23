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Сбой

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Октябрь
«Откуда взялись 30 тысяч?»: красноярцы обнаружили огромные долги за электричество
23 октября, 11:51
В работе «Вконтакте» произошел сбой. У красноярцев ничего не грузит
7 октября, 11:29
В работе Telegram произошел сбой. Красноярцы не могут отправить сообщения и злятся
3 октября, 11:56
Сентябрь
Красноярцы пожаловались на сбой в работе «Билайна»
30 сентября, 12:33
Август
Steam, банки и PornHub: рассказываем, что еще начало сбоить в России
Недавние проблемы с работой Telegram не ограничились одним только мессенджером. Пользователи сообщают о проблемах с другими сервисами.
21 августа, 11:59
У Telegram наблюдаются сбои в Красноярске и по всей России
21 августа, 11:29
Красноярцы и жители других городов жалуются на сбой в работе YouTube
1 августа, 06:17
Июль
Пользователи Telegram пожаловались на сбой приложения. А как в Красноярске?
26 июля, 04:16
Июнь
В работе «Билайна» произошел массовый сбой. Красноярцы остались без связи и интернета
7 июня, 01:16
Май
СДЭК начал выдавать красноярцам посылки. Но отправить пока ничего нельзя
30 мая, 05:17
В Красноярске сломались приложения для отслеживания автобусов
30 мая, 02:15
В СДЭК произошел массовый сбой. Красноярцы не могут получить посылки, пункты закрыты
28 мая, 01:26
Март
Красноярцам обещают починить интернет от «Ростелекома» только к вечеру
14 марта, 02:59
В Красноярске произошел массовый сбой в работе «Ростелекома»
13 марта, 12:56
В интернете снова произошел массовый сбой. Почему?
6 марта, 02:52
Февраль
Вслед за Telegram сломались YouTube, ВКонтакте, Viber и другие сервисы
27 февраля, 10:40
Пользователи Telegram пожаловались на сбой
27 февраля, 10:01
Почему в России сбоит интернет? Выяснили, грозит ли нам изоляция от глобальной сети
26 февраля, 07:41
Январь
В России произошел массовый сбой в работе интернета. Рассказываем из-за чего
31 января, 01:24
Пользователи Telegram пожаловались на сбой приложения. А как в Красноярске?
24 января, 01:18

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