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Семейные отношения

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2024
Житель Красноярского края убил одним ударом любовника матери
12 августа, 08:00
2023
В Красноярском крае жена избила пьяного мужа на глазах у ребёнка
В Лесосибирске супруги подрались на глазах у ребёнка из-за того, что мужчина был пьян.
4 сентября 2023, 09:02
Жительница края резала своего любимого из ревности, и он продолжал с ней жить
Жительница Красноярского края ранила ножом возлюбленного из-за ревности. Теперь ее будут судить.
23 августа 2023, 11:00
Жительница Норильска вышла голой на улицу, чтобы позлить мужа
Полицейские рассказали о девушке, которая ходила голой по улице в Норильске.
5 июня 2023, 04:19

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