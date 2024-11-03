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Семья

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Ноябрь
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Октябрь
«Во дворе начали позорить». Семья 12-летнего мальчика уехала из России после угроз и унижений от инспектора ПДН
31 октября, 10:24
Красноярских молодоженов не пугает високосный год. Уже расписались 2 тысячи пар
С начала этого года в красноярском Доме торжеств зарегистрировали две тысячи молодых семей. Об этом заявили в пресс-службе краевого агентства ЗАГС.
21 октября, 01:13
«Он сейчас глотает всё». Бабушка выпившего «Азелит» мальчика рассказала о его самочувствии
17 октября, 04:29
13-летняя девочка, убившая двух сестер в Тольятти, заранее готовилась к преступлению
12 октября, 11:35
Экономист заявил, что налог на бездетность должен быть 40 тысяч. Люди его обругали
11 октября, 10:30
Что грозит 13-летней школьнице, зарезавшей сестер? Ответ юриста
В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух малолетних сводных сестер. Юрист прокомментировала эту ситуацию и возможные последствия.
10 октября, 09:08
13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима
9 октября, 11:59
Красноярские депутаты поддержали запрет о «пропаганде чайлдфри». Что это?
9 октября, 09:27
В Красноярском крае осудят девушку. Ее 10-месячного сына нашли мертвым в кроватке
4 октября, 04:16
Сотрудница магазина выдвинула свою версию гибели отравившихся детей из Красной Сопки
1 октября, 01:32
Сентябрь
На родителей погибших от отравления детей могут завести уголовное дело
28 сентября, 06:57
Гендиректор ТВК отреагировал на сравнение с «навозными мухами» от замгубернатора
26 сентября, 07:39
Пономаренко сравнил журналистов ТВК с «навозными мухами» за сюжет о семье губернатора
26 сентября, 05:59
Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей
25 сентября, 10:29
Массовый психоз. Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали
25 сентября, 10:00
Родителей четверых умерших от отравления детей могут скоро выписать из больницы
24 сентября, 12:02
Судмедэксперты не нашли в организмах отца и дочери следов отравы от мух
24 сентября, 01:16
СК высказался о версии смертельного отравления детей дихлофосом
23 сентября, 11:02

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