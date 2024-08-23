prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Сергей Еремин

Выбрать дату
2024
Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
23 августа, 01:39
«Безопасность наших людей важнее». Экс-мэр Еремин одобрил запрет мигрантам работать в такси и продавать алкоголь в крае
12 августа, 01:20
Экс-мэра Красноярска Сергея Ерёмина допросили по делу Глискова. Что он рассказал
30 июля, 03:43
В суде над Глисковым допрашивают экс-мэра Красноярска Сергея Еремина
29 июля, 08:37
Аккаунт экс-мэра Красноярска Сергея Еремина взломали мошенники
24 июля, 06:04
«Летом совсем другой автомобиль». Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин снял второй обзор своего служебного «Москвича 3»
16 июля, 02:41
Глисков позвал в суд мэра Логинова и вице-губернатора Пономаренко
10 июня, 10:35
Красноярцы вспоминают пешеходный проспект Мира, но власти не хотят его возвращать
29 мая, 11:15
Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин дал показания по делу Александра Глискова
1 апреля, 06:06
«Суки, что ж вы сделали?»: бывший мэр Красноярска эмоционально высказался о теракте
23 марта, 14:52
Бюджетники массово «отчитались» в соцсетях об участии в выборах президента
16 марта, 03:17
2023
«В час пик пустой»: экс-мэр Красноярска Еремин сделал обзор на московские автобусы
3 декабря 2023, 02:11
«Могло бы быть потеплее»: экс-мэр Красноярска Еремин снял обзор служебного «Москвича»
Бывший мэр Красноярска и депутат Госдумы Сергей Еремин снял обзор своего служебного автомобиля «Москвич 3».
24 ноября 2023, 02:28
Экс-мэр Красноярска Еремин приехал в первый рабочий день в Госдуму на метро
Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал и показал, как прошел его первый рабочий день в Госдуме. До работы он добирался на метро.
20 сентября 2023, 01:22
Скандалы, обязаловка и сообщения о подкупе: как прошли выборы в Красноярском крае
11 сентября 2023, 09:34
На довыборах в Госдуму побеждает экс-глава Красноярска Сергей Еремин
11 сентября 2023, 01:40
Смотрим, сколько заработали и чем владеют кандидаты в губернаторы и депутаты Госдумы
8 сентября 2023, 07:52
Выборы в Красноярском крае: когда и кого выбираем?
5 сентября 2023, 08:19
Чиновники порадовались сносу «Кантри», но не назвали виновника строительства
26 августа 2023, 10:07
Кто станет новым депутатом Госдумы от края на довыборах? Спросили политологов
5 июля 2023, 12:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика