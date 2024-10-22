В Красноярске снова снимают эпизоды сериала НТВ «Первый отдел» — зовут в массовку

С 30 октября 2023 по 8 ноября в Красноярске пройдут съемки двух серий четвертого сезона детективного сериала «Первый отдел». В городе уже снимались несколько эпизодов прошлого сезона в 2022 году.