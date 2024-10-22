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Что красноярцы думают о сериале «Комбинация»? Собрали отзывы
22 октября, 10:17
Типа «Вечного зова»: под Красноярском «Триикс Медиа» снимает сериал про глубинку
В Красноярском крае стартовали съемки сериала «Ронин. Таежный почтальон». Съемочный процесс будет идти до конца сентября.
5 июня, 05:50
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
30 мая, 06:25
Как выглядят актрисы турецкого исторического сериала в обычной жизни
Сериал «Великолепный век» сошел с экранов несколько лет назад, но зрители продолжают с удовольствием наблюдать за жизнью звезд, которые участвовали в этом проекте.
26 февраля, 15:04
2023
Шапка за 4 тысячи, шарф за 19 тысяч. Красноярцы скупают вещи в стиле популярного сериала «Слово пацана»
20 декабря 2023, 01:47
Школа футбола сняла свою версию «Слова пацана» — и призвала к адекватному воспитанию
В Красноярске юношеская школа футбола «Юниор» сняла свою версию трейлера на скандальный сериал «Слово пацана».
7 декабря 2023, 06:34
«По выходным снимать лень?»: на Николаевском мосту образовалась пробка из-за съемок
Николаевский мост утром 2 ноября встал в пробку. Движение там открыто только по одной полосе.
2 ноября 2023, 03:47
Николаевский мост почти полностью закроют из-за съемок сериала
Николаевский мост почти полностью закроют для движения — всё из-за съемок сериала.
31 октября 2023, 03:37
В Красноярске снова снимают эпизоды сериала НТВ «Первый отдел» — зовут в массовку
С 30 октября 2023 по 8 ноября в Красноярске пройдут съемки двух серий четвертого сезона детективного сериала «Первый отдел». В городе уже снимались несколько эпизодов прошлого сезона в 2022 году.
28 октября 2023, 03:27
В Минусинске и Ергаках пройдут съемки российского сериала «Невский»
С 16 по 20 августа в более чем 15 локациях на юге Красноярского края будут снимать одну из серий сериала «Невский».
14 августа 2023, 04:10

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