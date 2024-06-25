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Июнь
Координатора стенда на выставке «Россия» на ВДНХ обвинили в «дискредитации ВС РФ»
Координатора стенда Краснодарского края на выставке-форуме «Россия» обвинили в дискредитации ВС РФ. Как пишет телеграм-канал Baza, на него пожаловались представители стендов Красноярского края и Севастополя.
25 июня, 06:38
Туроператоры ответили, отказываются ли красноярцы от поездок после трагедий на юге
Красноярские туроператоры рассказали, какая сейчас ситуация с турами в Крым и Дагестан, где накануне произошли трагедии.
24 июня, 12:49
От атаки на Севастополь пострадал 151 человек — погибли дети на пляже. Что известно
24 июня, 02:47
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Исследование. Больше 70 миллионов рублей: сколько госконтрактов в Крыму получили красноярцы
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