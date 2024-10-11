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2024
Для школьников в Эвенкии разработают онлайн-курсы родного языка
Ученые-лингвисты работают над составлением онлайн-курсов по изучению эвенкийского языка для школьников.
11 октября, 08:07
На север Красноярского края пришла жара. Градусники показывали +43
На севере Красноярского края зафиксировали температуру в +43 градуса.
27 июня, 02:07
Эпичные кадры ледохода в Дудинке покорили соцсети. Смотреть со звуком!
На севере Красноярского края начался ледоход на Енисее. Подвижки льда заметили в районе Дудинки.
4 июня, 08:30
Житель края на сутки застрял в снежной пещере в свой день рождения
На севере Красноярского края мужчина сутки просидел в яме под снегом. У него не было возможности связаться с родными или спасателями.
14 апреля, 01:17
Оператор БПЛА оценил вероятность долета дронов до Красноярска
3 апреля, 11:51
Рассекреченное месторождение алмазов в крае никто не захотел покупать за 45 млрд
Лицензию на право добычи алмазов на Таймыре выставляли на аукцион за 44,8 млрд рублей — на торги никто не заявился.
22 марта, 04:04
«Буйные» вахтовики и дорогие продукты: урбанист рассказал о проблемах севера края
15 марта, 06:03
Члены избиркома не могут вылететь на Таймыр для досрочного голосования за президента
Члены избиркома должны были прилететь 25 февраля в село Караул для досрочного голосования на выборах президента страны. Но вертолет все еще не вылетел.
27 февраля, 11:27
На севере Красноярского края хотят построить глэмпинг и люкс-гостиницу
На севере Красноярского края хотят построить сеть глэмпингов и гостиницу категории «люкс».
20 февраля, 02:16
2023
От переохлаждения умерли уже 4 жителя Красноярского края
12 декабря 2023, 01:09
Белый медведь уже месяц терроризирует жителей поселка Диксон
Жителей Диксона на севере Красноярского края на протяжении месяца держит в страхе белый медведь, из-за которого в поселке ввели режим повышенной готовности.
21 октября 2023, 02:16
Белый медведь прогулялся по Диксону
Белый медведь пришел в поселок на севере Красноярского края. Его встретила стая собак и прогнала.
20 сентября 2023, 11:49
Фотограф заснял танец полярного сияния на севере Красноярского края
Фотограф из Норильска Михаил Подоляк снял танец полярного сияния на севере Красноярского края.
12 сентября 2023, 02:05

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