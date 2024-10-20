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Северное шоссе

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Октябрь
В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе
20 октября, 10:47
В Красноярске сорвали срок дорожного ремонта
18 октября, 11:18
В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе. Узнали когда
16 октября, 07:17
В Красноярске частично откроют развязку на Северном шоссе
16 октября, 01:47
Сентябрь
Развязку на Северном шоссе закроют для движения. Там будут «устранять замечания»
29 сентября, 08:58
В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть
В Красноярске на Северном шоссе произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки скончался на месте.
18 сентября, 01:10
Июль
Замглавы департамента мэрии Красноярска осудят за махинации с землей. Что известно
25 июля, 07:52
Развязка на Северном шоссе начала разваливаться после дождей в Красноярске
В Красноярске после дождей начала разваливаться проблемная развязка на Северном шоссе. Вода размыла тротуар рядом с лестницей.
24 июля, 04:57
Апрель
На Копылова и Северном шоссе начали ремонт. Что будут делать?
В Красноярске начали убирать старые бортовые камни на Октябрьской, Северное шоссе и Копылова.
24 апреля, 07:30
Март
Против «Сибиряка» возбудили дело после открытия развязки на Северном шоссе
29 марта, 04:56
Развязку на Северном шоссе наконец-то открыли. Но у нее есть «недостатки»
21 марта, 09:44
Февраль
Работали без разрешения: в Красноярске нашли пять новых источников вредных выбросов
28 февраля, 05:43
В Красноярск летит Валентина Матвиенко. Коммунальщикам сказали «вылизать» город
12 февраля, 12:15
Январь
В Красноярске заказали проект проезда от Северного шоссе в Солонцы-2 за 10 миллионов
30 января, 03:11
«Сибиряк» требует с управления капстроительства 283 млн за развязку на Северном шоссе
Строительная компания «Сибиряк» подала иск к управлению капитального строительства Красноярска о взыскании 283 миллионов рублей задолженности за строительство переезда через Северное шоссе в Солонцах.
27 января, 03:59
Водители не стали ждать открытия развязки на Северном шоссе и ездят мимо ограждений
Красноярские водители решили не ждать официального открытия развязки на Северном шоссе и стали по ней ездить.
10 января, 06:38
Развязку на Северном шоссе снова не открыли в срок. В чем проблема?
В Красноярске до сих пор не открыли развязку на Северном шоссе. Сроки переносят с конца 2020 года.
9 января, 07:11
Декабрь 2023
На Северном шоссе загорелся автомобиль. Его пытались тушить снегом
В Красноярске утром 11 декабря на Северном шоссе вспыхнул автомобиль.
11 декабря 2023, 03:16
Ноябрь 2023
Суд обязал вернуть городу проданную по заниженной цене землю. Мэрия сопротивлялась
22 ноября 2023, 08:00
В Солнечном отключали горячую и холодную воду из-за аварии
В Красноярске в микрорайоне Солнечный несколько домов остались без воды. Жители пожаловались в соцсетях, что в квартирах нет холодной и горячей воды.
7 ноября 2023, 04:56

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