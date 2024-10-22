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СФУ

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Октябрь
Какие специальности популярны в вузах Красноярска? Куда проще и сложнее поступить?
22 октября, 11:12
Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками
Красноярские разработчики создали приложение, которое может прогнозировать пробки и способы борьбы с ними.
11 октября, 06:14
Сентябрь
Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?
15 сентября, 09:03
Директор военно-инженерного института СФУ займет в ЗС место сбежавшего Гольдмана
9 сентября, 02:12
В Красноярске откопали оборонительный ров 17 века
Археологи СФУ нашли во время раскопок фрагмент оборонительной системы большого города Красноярского острога.
1 сентября, 08:29
Август
Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым
27 августа, 08:18
Больше 20 человек посадили на карантин перед визитом Путина в Красноярск
27 августа, 05:44
Путина ждут в Красноярске 2 сентября. Участники встречи уже могут быть на карантине
26 августа, 07:27
Красноярские вузы не набрали студентов. Почему и где еще есть бюджет?
26 августа, 06:56
Красноярские ученые придумали пластырь для быстрого заживления ран
В Сибирском федеральном университете ученые разрабатывают ускоряющий заживление ран и безопасный для природы пластырь.
19 августа, 01:11
75-летнему пенсионеру вручили сертификат на обучение в СФУ. Он сам пришел в вуз
7 августа, 06:32
СФУ решил подарить обучение 75-летнему пенсионеру, который не смог поступить к ним
7 августа, 03:18
Июль
Ученый рассказала, почему в Красноярске появился смерч и когда он опасен
31 июля, 10:31
75-летний красноярец решил стать айтишником, но не смог поступить в СФУ
Житель Красноярского края в 75 лет захотел стать айтишником и поступить в СФУ. Однако пенсионер не смог набрать необходимое количество баллов.
30 июля, 12:14
Красноярцы на Такмаке встретили ядовитую змею
15 июля, 08:02
Какая стоимость обучения в университетах Красноярска? Вот самые дорогие программы
3 июля, 10:52
Июнь
СФУ вошел в рейтинг лучших вузов от Forbes
Сибирский федеральный университет попал в рейтинг лучших российских вузов по версии журнала Forbes.
25 июня, 02:41
Два красноярских вуза попали в список 100 лучших университетов России
20 июня, 03:44
Ученые рассказали, как слабеют ветра в Красноярском крае. На что это влияет?
Красноярские ученые выяснили, как за последние годы в крае изменилась скорость ветра и у каких районов самый большой потенциал для применения ветроэнергетики.
17 июня, 12:10
Май
Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг лучших университетов России
30 мая, 11:34

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