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Шарыпово

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Октябрь
Появилась байка о маньяке, убивающем за карточный долг. Что говорят в МВД и СК
26 октября, 06:12
Сбежавшие от родителей дети не просились в детдом? Подробности побега от прокуратуры
Сбежавшие от родителей дети из Шарыпова не просились в детдом, об этом заявляет краевая прокуратура. Причиной ухода из дома могло стать «привлечение внимания».
23 октября, 10:46
«Хотели побыть в тишине»: пропавших детей в Шарыпове отправили в спецучреждение
В Красноярском крае в Шарыпове сбежавших из дома брата и сестру поместили в спецучреждение. По версии СМИ, дети просто хотели побыть в тишине.
23 октября, 01:49
В Шарыпове ищут пропавшую 11-летнюю девочку и ее двоюродного брата
В Шарыпове сотрудники полиции ищут 11-летнюю девочку и ее двоюродного 10-летнего брата.
22 октября, 02:21
Август
В Красноярском крае хотят построить самую мощную атомную электростанцию в стране
22 августа, 02:22
Июль
Какие фестивали посетить в Красноярском крае до конца лета? Подборка мероприятий
27 июля, 11:24
2-летний мальчик выпал из окна. Мать смотрела телевизор и услышала его крик
18 июля, 03:59
В Красноярском крае мужчина бил пса кулаком по морде и душил ногами
В Шарыпове мужчина держал собаку на поводке и бил ее кулаком по морде.
7 июля, 11:42
Июнь
На юге Красноярского края 30 июня пошел град. Вот видео
Жители юга Красноярского края и Республики Хакасия показали, как изменилась погода после долгой жары. Так, в Шарыпово поднялся сильный ветер, а в Минусинске пошел град.
30 июня, 14:17
«Подбежал, веткой ударил». Адвокат заявил, что один из осужденных мигрантов не нападал ни на кого с молотком
10 июня, 05:43
Четверых мигрантов осудили за нападение с молотками и убийство. В суде был переводчик
10 июня, 04:42
Искусанного клопами младенца нашли в грязной квартире. Его забрали из семьи
В Красноярском крае у жительницы Шарыпова забрали 11-месячного сына. Ребенка, искусанного клопами, нашли в грязной квартире.
7 июня, 07:57
Май
В Красноярском крае мужчина с ружьем бегал по улицам и пугал людей
В Шарыпове местные жители заметили мужчину, который бегал по городу с ружьем.
30 мая, 11:58
Апрель
Жителя края задержали за комментарии в поддержку «украинских националистов»
В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело против жителя Шарыпова. Его подозревают в публичном оправдании терроризма.
26 апреля, 09:36
В Красноярском крае грабитель зарезал случайную прохожую на улице
В Шарыпове Красноярского края мужчина зарезал прохожую при ограблении. Женщина скончалась в больнице от потери крови.
2 апреля, 05:00
Март
В Шарыпове едва не сгорел 9-летний ребенок. Его мама заперла одного в доме
Сегодня днем, 14 марта, в частном доме по улице Тополиной в Шарыпове загорелась кровля.
14 марта, 12:06
Красноярцам анонсировали рост количества клещей — сезон стартует в конце марта
6 марта, 02:23
Февраль
Пьяный житель края напал на скорую. Он угрожал медикам и порезал колеса
В Шарыпове задержали мужчину, который угрожал сотрудникам скорой помощи и повредил авто. Он был пьян.
12 февраля, 03:15
Четверым мигрантам грозит пожизненное за нападение с молотками и убийство
Четверых уроженцев Азербайджана будут судить за убийство жителя Шарыпова, покушение на убийство и хулиганство. Уголовное дело уже расследовали.
5 февраля, 03:26
Январь
Чем закончилась история с кражей елки у людей для городской площади?
18 января, 05:21

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