Сбежавшие от родителей дети не просились в детдом? Подробности побега от прокуратуры

Сбежавшие от родителей дети из Шарыпова не просились в детдом, об этом заявляет краевая прокуратура. Причиной ухода из дома могло стать «привлечение внимания».