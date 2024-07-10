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Шашлыки

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2024
Где в Красноярске арендовать дом с баней и мангалом за 10 тысяч? Вот варианты
10 июля, 12:18
Красноярку в шашлычной заставили платить чаевые, и она пожаловалась в Роспотребнадзор
Красноярку в кафе «Шашлычный двор» заставили платить чаевые — их включили в чек без её ведома.
13 июня, 02:36
Как приготовить вкусный шашлык? Красноярские шеф-повара поделились лучшими рецептами
7 мая, 09:12
Еще в 43 районах и городах края запретили жарить шашлыки на природе. В каких?
6 мая, 04:08
До +19 градусов. Какой будет погода в Красноярске на трехдневной рабочей неделе?
Публикуем прогноз погоды на следующую неделю. Обещают, что будет тепло и без сильных осадков.
5 мая, 13:47
Красноярские эксперты рассказали, как выбрать безопасное мясо для шашлыка
5 мая, 03:39
Красноярцам запретили жарить шашлыки на природе. А где можно?
2 мая, 08:39
Красноярцам рассказали, как сходить на пикник и не отравиться
В Роспотребнадзоре дали советы, как не попасть в больницу с отравлением после пикника во время майских праздников.
1 мая, 03:43
Где пожарить шашлыки в Красноярске? Список мест
27 апреля, 09:29
Аналитики выяснили, какой шашлык и маринад любят красноярцы
Рассказываем, какое мясо и маринад красноярцы выбирают для шашлыка чаще всего.
19 апреля, 01:38
2023
В Красноярске разрешили жарить шашлыки на природе
26 июня 2023, 09:05

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