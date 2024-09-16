prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Школьник

Выбрать дату
Сентябрь
Пострадавшая после нападения в челябинской школе девочка находится в коме
16 сентября, 07:37
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске. Есть пострадавшие
16 сентября, 06:40
Красноярец напал на подростков из-за причесок и выбил зубы. Он извинился на камеру
3 сентября, 08:58
Школьник выпал из окна гимназии в Красноярске
3 сентября, 08:40
Август
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске? Сравнили цены в магазинах
20 августа, 10:46
В Красноярске избитый школьник взял винтовку и пошёл мстить. Но его снова избили
14 августа, 08:31
Красноярцам рассказали, как выбрать одежду для школьника. Подробная инструкция
10 августа, 10:05
«Бабушки там — бичи». Мать канского школьника, снимавшего нападения на бабушек, обвинила во всем жертв
6 августа, 02:55
Канский школьник пинал пенсионерок в спину на камеру
3 августа, 06:28
Июль
«Ты растешь чмом»: инспектора ПДН отстранили от работы за унижение избитого школьника
В Красноярске отстранили от работы инспектора ПДН Евгению Шалыгину, которая унижала избитого школьника, оскорбляла его и угрожала мытьем унитазов.
31 июля, 09:48
В Красноярске инспектор ПДН унижала избитого школьника и угрожала мытьем унитазов
30 июля, 04:55
В Красноярске школьник с другом нападали на таксистов. Они угрожали им пневматом
20 июля, 11:30
Июнь
В Красноярске подросток заказал «минирование» школы. Он не подготовился к контрольной
В Красноярске будут судить подростка, обвиняемого в ложных сообщениях о минировании школы.
13 июня, 05:50
Красноярские школьники снова поставили рекорд по сдаче ЕГЭ. Теперь по математике
В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике.
12 июня, 05:44
Май
15-летний школьник из Ачинска создал платье для Бузовой
Школьник из Ачинска Максим Видилин стал победителем конкурса «Дай Пять! Будь модельером». Подросток создал эскиз, по которому сшили платье. Его примерила Ольга Бузова и осталась в восторге.
31 мая, 08:55
Красноярский школьник разрисовывал стену у мэрии. Его задержала полиция
31 мая, 05:53
Школьник помог мошенникам обокрасть своего отца. На его имя оформили кредитку
В Саяногорске 9-летний школьник помог мошенникам обокрасть своего отца. Аферисты связались с мальчиком через онлайн-игру.
30 мая, 06:58
Красноярский школьник позвал Мизулину замуж
В Красноярске главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной сделали предложение.
26 мая, 13:35
Апрель
В крае школьников поставили в форме звезды со свечами в руках в память о «геноциде»
20 апреля, 11:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика