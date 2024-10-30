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Школы

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Октябрь
С «Сибиряка» взыщут более 500 млн за застройку ЖК «Новоостровский» в Красноярске
30 октября, 07:15
Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки
24 октября, 08:11
В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?
24 октября, 05:21
В Красноярске продолжают закрывать школы из-за пневмонии. 12 школ на дистанте
17 октября, 07:10
В Красноярске еще несколько школ полностью закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ
8 октября, 04:22
Несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии
3 октября, 10:26
Красноярцы переживают за детей из-за ОРВИ. У многих пневмония, 17 классов на дистанте
1 октября, 10:37
Сентябрь
В каждой школе Красноярского края установили 9-метровые флагштоки
Во всех школах Красноярского края появились девятиметровые флагштоки с флагами России.
12 сентября, 06:44
В Красноярском крае на доплаты педагогам выделят 1 миллиард. Кто получит деньги?
11 сентября, 06:56
Когда включат отопление в Красноярске?
2 сентября, 05:40
В Красноярске набрали более 600 первых классов
2 сентября, 04:18
Август
От 26 тысяч: смотрим, какую зарплату предлагают учителям в красноярских школах
23 августа, 10:14
В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября
22 августа, 08:18
В 2024 году в школы Красноярска пойдут 143 тысячи учеников. Когда будут линейки?
В новом учебном году в красноярские школы пойдут более 143 тысяч учеников. Рассказываем, когда у них начнутся занятия.
22 августа, 06:53
Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края
21 августа, 12:26
Линейки в красноярских школах пройдут 2 сентября. В 1-е классы пойдут 16 тысяч детей
В Красноярске торжественные школьные линейки пройдут 2 сентября, а не 1-го.
14 августа, 01:18
Появился список красноярских школ, в которых остались места для первоклассников
5 августа, 02:56
Июль
Школы и вузы Красноярска и края переведут на отечественную операционную систему
Школы и вузы Красноярска и края собираются перевести на отечественную операционную систему «Атлант».
30 июля, 01:47
Красноярских учителей «заставили» подписаться на телеграм-канал мэра Логинова
23 июля, 08:53
В Красноярске утвердили проект гигантского ЖК у Плодово-Ягодной станции
В Красноярске утвердили проект планировки огромного жилого района рядом с бывшей Плодово-Ягодной станцией в Октябрьском районе.
23 июля, 02:18

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