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Шри-Ланка

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Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений
22 октября, 06:24
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
Из Красноярска запустят чартеры на Шри-Ланку. Узнали, что по ценам
С ноября этого года из Красноярска на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы. Полетная программа продлится с 13 ноября по 12 мая 2025 года.
26 июня, 11:04
Очевидец рассказала, как красноярка пострадала в поезде на Шри-Ланке из-за селфи
6 февраля, 01:26
Красноярка выпала из поезда на Шри-Ланке. Она пыталась сделать фото
На Шри-Ланке туристка из Красноярска выпала из движущегося поезда. Она пыталась сделать красивую фотографию природы.
1 февраля, 01:18
Куда красноярцам полететь зимой? Можно пожить в Сочи всего за 20 тысяч
18 января, 10:41
2023
Гольдман на фоне скандала с «Агро Вкладом» улетел из России и может не вернуться
14 ноября 2023, 05:07
Куда красноярцам полететь отдыхать осенью и сколько это стоит
12 сентября 2023, 07:58
Из Красноярска запустят чартеры на Шри-Ланку. Что по ценам?
С ноября из Красноярска на Шри-Ланку будут летать чартеры.
27 июля 2023, 10:24

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