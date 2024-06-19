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Шторм

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Июнь
Тело пропавшего в шторм красноярца вынесло на берег в Сочи
Тело утонувшего красноярца нашли на побережье в Лазаревском районе города Сочи.
19 июня, 12:22
В Сочи во время шторма в море унесло 24-летнего красноярца
Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС третьи сутки ищут пропавшего 24-летнего красноярца.
19 июня, 03:12
Ноябрь 2023
МЧС: на Красноярский край может обрушиться штормовой ветер
28 ноября 2023, 07:20
Сентябрь 2023
На Норильск обрушился ураган — ветер сносит светофоры, заборы и людей
25 сентября 2023, 07:27
Красноярцев предупредили о шторме и ливне
24 сентября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщают в региональном Центре ГО и ЧС.
23 сентября 2023, 09:21

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