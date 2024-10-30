Красноярка отсудила у химчистки больше 100 тысяч рублей за испорченный плащ

Химчистка вернет красноярке трехкратную стоимость испорченного плаща. После чистки на одежде появилось пятно, которого не было. Об этой истории рассказали в Роспотребнадзоре.