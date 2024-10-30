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Штраф

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Октябрь
Красноярку осудили по уголовному делу о «дискредитации армии» за комментарии в «ВК»
30 октября, 06:15
Красноярка отсудила у химчистки больше 100 тысяч рублей за испорченный плащ
Химчистка вернет красноярке трехкратную стоимость испорченного плаща. После чистки на одежде появилось пятно, которого не было. Об этой истории рассказали в Роспотребнадзоре.
28 октября, 04:47
Депутату Александру Глискову дали 10 лет
2 октября, 07:10
Сентябрь
В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим
На улице Ботанической в Красноярске произошло ДТП с участием пьяного 17-летнего парня, который взял без спроса машину у отца.
25 сентября, 01:15
Тренажерную сеть «Колизей» засудили в Красноярске за нарушения прав клиентов
Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал сеть тренажерных залов «Колизей» исключить из правил посещения ряд условий, ущемляющих права посетителей клуба.
24 сентября, 04:13
Красноярец на самокате катал сына на спине. Сервис оштрафовал его и заблокировал
15 сентября, 05:12
Красноярского врача лишили гражданства РФ за уклонение от армии. Читаем приговор
13 сентября, 08:18
Август
Перевозившую ребенка в багажнике красноярку нашли и оштрафовали
В Красноярске мать возила ребенка в багажнике машины. Ее нашли и оштрафовали на 3 тысячи рублей.
31 августа, 02:57
В Красноярске мужчина проехался на электросамокате с ребенком на спине
В Красноярске очевидец снял на видео мужчину, который катался на электросамокате по городу с ребенком на спине.
29 августа, 02:56
Полиция нашла подростков, которые катались в ванне по дороге. Что им грозит?
20 августа, 02:48
В ГАИ опровергли новые штрафы за езду по крайней левой полосе на Партизана Железняка
15 августа, 08:12
Водитель электробуса в Красноярске всю поездку сидел в телефоне. Его оштрафуют
14 августа, 07:44
В мэрии заявили, что не собираются штрафовать волонтеров за расклеенные ориентировки
В мэрии Красноярска прокомментировали конфликт с волонтерами из-за ориентировок о пропавших жителей.
13 августа, 08:07
В Красноярске сеть магазинов Леруа Мерлен оштрафовали на 300 тысяч. Узнали, за что
В Красноярске в магазинах Лемана ПРО (Леруа Мерлен) специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения требований технических регламентов. Владельца сети оштрафовали на 300 тысяч рублей.
12 августа, 03:17
Красноярским волонтерам грозят штрафом за расклеенные ориентировки. Они их не клеили
11 августа, 11:38
Красноярский военный купил водительские права и попался с подделкой из-за аварии
Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рядового за покупку фальшивого водительского удостоверения. О подделке выяснилось после аварии с его участием.
9 августа, 09:29
Краевой Роспотребнадзор проверил около 100 магазинов сети «Магнит». Что там не так?
8 августа, 03:21
В центре Красноярска закрыли крупную типографию из-за выбросов
6 августа, 08:29
Июль
В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске
В полиции рассказали о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Глава краевого МВД Александр Речицкий заявил, что к ним относятся «радушно и толерантно».
18 июля, 06:40
В Красноярске военному дали 5 лет колонии и 300 тысяч штрафа
15 июля, 05:09

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