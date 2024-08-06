prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Шушенский район

Выбрать дату
2024
Жители Шушенского жалуются на кафе, мешающее спать
В Красноярском крае жители поселка Шушенское жалуются на кафе «Хуторок», расположенное рядом с жилыми домами. Люди не могут спать из-за громкой музыки.
6 августа, 07:57
«Что за апокалипсис?». Юг Красноярского края накрыли пылевая буря и ураган. Деревья повалило, свет отключили
В Шушенском районе Красноярского края прошла пылевая буря. Собрали фото и видео местного «апокалипсиса».
29 мая, 01:43
На юге края бизнесмен расстрелял двух братьев. Мать боится, что он избежит наказания
12 апреля, 08:11
На юге Красноярского края люди не могут получить лекарства — аптек просто нет
1 марта, 08:08
Житель края обматерил подростков из-за внешности и теперь заплатит 50 тысяч
Житель Шушенского района заплатит 50 тысяч рублей компенсации подросткам, которых обругал.
10 февраля, 01:29
Пьяный мужчина решил съездить в магазин и угнал машину. Его догоняли с оружием
Полицейские применили огнестрельное оружие для остановки пьяного угонщика автомобиля в селе Сизая Шушенского района Красноярского края
30 января, 12:37
В «Шушенском бору» встретили колонка. Смотрите, какой он милый
На территории национального парка «Шушенский бор» инспекторы встретили колонка.
21 января, 12:00
2023
Фермер из Шушенского района вырастил морковь весом 2,6 кг. Это новый рекорд России
16 октября 2023, 05:59
В Шушенском на балконе висела мертвая обнаженная девушка
22 сентября 2023, 07:25
Больше 1,5 тысячи жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук
В Красноярском крае за семь месяцев 2023 года 1534 жителя заболели энтеробиозом.
29 августа 2023, 02:53
Фотограф обнаружил малоизвестный геоглиф «Ленин» под Шушенским — он высажен кустами
Фотограф Сергей Токарев показал поле рядом с Думной горой в Шушенском районе. Кусты высажены в виде надписи «Ленин».
14 августа 2023, 11:48
За этот год больше 220 жителей Красноярского края подхватили вшей
В Красноярском крае с начала 2023 года диагноз «педикулёз» установили 223 жителям.
21 июля 2023, 02:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика