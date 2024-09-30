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Шушенское

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2024
В Красноярском крае молодой водитель сбил насмерть велосипедистку
В Шушенском произошла смертельная авария вечером 29 сентября.
30 сентября, 03:59
В Красноярском крае химчистка заплатила клиентке 6 тысяч за испорченное одеяло
В Красноярском крае химчистка испортила одеяло жительницы Шушенского. В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать в таких ситуациях.
30 сентября, 02:57
Жители Шушенского жалуются на кафе, мешающее спать
В Красноярском крае жители поселка Шушенское жалуются на кафе «Хуторок», расположенное рядом с жилыми домами. Люди не могут спать из-за громкой музыки.
6 августа, 07:57
«Может еще убить». Для суда над расстрелявшим братьев бизнесменом не могут найти присяжных. Люди боятся
24 июля, 09:58
Два подростка решили переплыть Енисей и чуть не утонули
С острова на Енисее спасли двух подростков. Они решили переплыть реку, но чуть не утонули.
17 июля, 01:53
Пелагея выступит на фестивале «МИР Сибири» в Шушенском. Кто еще туда приедет?
6 июня, 04:00
В Шушенском жители жалуются на нашествие черных кабанов. Они громят огороды и дачи
На юге Красноярского края жители поселка Шушенское жалуются на стадо черных кабанов, уничтожающих огороды.
3 июня, 09:52
«Что за апокалипсис?». Юг Красноярского края накрыли пылевая буря и ураган. Деревья повалило, свет отключили
В Шушенском районе Красноярского края прошла пылевая буря. Собрали фото и видео местного «апокалипсиса».
29 мая, 01:43
2023
В Шушенском на балконе висела мертвая обнаженная девушка
22 сентября 2023, 07:25
Фотограф обнаружил малоизвестный геоглиф «Ленин» под Шушенским — он высажен кустами
Фотограф Сергей Токарев показал поле рядом с Думной горой в Шушенском районе. Кусты высажены в виде надписи «Ленин».
14 августа 2023, 11:48
Роспотребнадзор подал в суд на «Командор»
В Красноярске торговую сеть «Командор» хотят привлечь к ответственности за просроченные товары, грязь в магазинах и просрочку. Иск подал Роспотребнадзор.
3 августа 2023, 04:11
Музыкант позвал певицу замуж на сцене «Мира Сибири». Она заплакала
Один из участников фестиваля «Мир Сибири» сделал своей девушке предложение на сцене. Они познакомились здесь четыре года назад и с тех пор стали встречаться.
10 июля 2023, 11:42
На «Мире Сибири» в Шушенском потерялись 18 детей и собака
Во время фестиваля «Мир Сибири» в посёлке Шушенское пропали 18 детей и собака.
10 июля 2023, 04:40
Прошел суд над девушкой, которая погубила подруг в ДТП. Они сняли секунды до смерти
В Шушенском районе вынесли приговор девушке, которая скрылась с места смертельного ДТП.
4 июля 2023, 14:31
На «Мире Сибири» выступят солист Enigma, Сати Казанова и другие. Вот афиша
4 июля 2023, 12:22

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