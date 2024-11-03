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Сибирь

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Ноябрь
Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков
Розничные продажи пива в Сибири с начала года выросли. В лидерах Красноярский край — жители нашего региона пьют пенное больше остальных.
3 ноября, 12:02
Октябрь
В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?
24 октября, 05:21
Красноярск исчезнет с 10-рублевой купюры. Вместо него будут печатать Новосибирск
12 октября, 05:05
«Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей
На «Красноярских Столбах» ввели запрет на посещение центральной части нацпарка ночью из-за выходов медведей. Одного зверя заметили в районе кордона Лалетино и Второй Поперечной.
8 октября, 10:50
В Красноярском крае перекрыли участок краевой трассы
5 октября, 06:21
На трассе Красноярского края произошла смертельная авария с тремя грузовиками
В Нижнеингашском районе вечером 4 октября около села Тины на 1 135 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария.
5 октября, 05:24
Сентябрь
18 красноярских ресторанов претендуют на звание лучшего в Сибири
27 сентября, 02:18
Более 40 красноярских ресторанов попали в список премии WhereToEat
17 сентября, 06:27
Музыка в горах: красноярцев приглашают на open-air концерт оркестра из Китая
В Красноярске под открытым небом пройдет совместный концерт Харбинского симфонического и Красноярского камерного оркестров под названием «Музыка в горах».
13 сентября, 09:17
Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом
Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.
4 сентября, 04:13
Август
В Красноярском крае оказался самый доступный бензин в Сибири
6 августа, 03:37
Стендапер Евгений Чебатков назвал любимые места в Красноярске
Известный стендап-комик Евгений Чебатков рассказал о своих любимых местах в Красноярске и назвал город столицей регби.
3 августа, 09:19
Июль
Аналитики заявили, что больше всего в Сибири за год зарплаты выросли в Красноярске
10 июля, 03:38
Июнь
19 тысяч человек пришли на VK fest в Красноярске
На VK fest, который впервые проходил в Красноярске, пришли 19 тысяч человек.
10 июня, 08:11
Май
2-летний мальчик потерял сознание. Полиция с мигалками быстро довезла его за 100 км
В Красноярском крае сотрудники ДПС помогли доставить в больницу 2-летнего ребенка, который потерял сознание. Ка 40 минут полицейские преодолели более 100 километров.
24 мая, 04:55
Красноярский край стал самым популярным для мигрантов регионом в Сибири
8 мая, 09:04
Апрель
Дивногорский убийца Папенко пытался обжаловать пожизненное — но не вышло
23 апреля, 09:15
Новосибирский блогер заявил, что в Красноярске меньше грязи и пыли
22 апреля, 09:02
В Красноярске откроется новосибирский ресторан. Он входит в топ-10 лучших Сибири
В Красноярске откроются сразу два новосибирских ресторана. Один их них вошел в топ-10 лучших ресторанов Сибири в 2023 году по версии ресторанной премии Where to eat.
22 апреля, 06:38
В каких регионах Сибири предлагают самые высокие зарплаты
Аналитики рекрутингового сервиса hh.ru составили рейтинг регионов Сибири по уровню заработной платы и зарплатных ожиданий работников.
9 апреля, 08:18

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