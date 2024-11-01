prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Синоптик

Выбрать дату
2024
Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.
1 ноября, 08:28
На север Красноярского края обрушатся штормовой ветер и метель
Сегодня, 14 октября, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в МЧС.
14 октября, 01:49
Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске
21 сентября, 02:11
В Красноярск пришли аномальные холода? Ответ синоптика
10 сентября, 10:22
Будет ли тепло в Красноярске в августе? Когда придут дожди? Отвечает синоптик
1 августа, 12:39
Июль 2024 года в Красноярске стал одним из самых жарких в истории
Прошедший июль вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Красноярске.
1 августа, 11:59
Синоптик рассказал, как Красноярск стал тропиками и почему это ненормально
30 июля, 10:02
«До +38 и выше»: синоптики пообещали красноярцам аномальную жару в выходные
28 июня, 01:53
Синоптики пообещали красноярцам жару выше +30
Синоптики предупредили красноярцев о жаре. К концу недели будет до +32.
11 июня, 02:02
То холодно, то тепло: красноярский синоптик дал прогноз на апрель
2 апреля, 01:45
Какой будет погода в Красноярске в эти выходные
Рассказываем, какой будет погода в Красноярске в эти выходные.
19 января, 02:33
2023
В Красноярский край придет аномальное для декабря тепло. Синоптик рассказал почему
21 декабря 2023, 07:02
«Невероятное тепло»: в Красноярский край придет «редчайшая» температурная аномалия
16 ноября 2023, 02:25
Почему Красноярск до сих пор окутан туманом? Ответ синоптика
19 октября 2023, 04:41
«Продолжение лета». Синоптик рассказал о погодной аномалии в Красноярском крае
16 сентября 2023, 06:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика