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Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов

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2024
Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках
1 ноября, 06:46
Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.
30 октября, 01:03
Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября
28 октября, 08:27
В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление до +7 градусов. Такая погода задержится в городе до конца этой недели.
23 октября, 09:44
Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов
16 октября, 05:50
В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут морозы. Похолодает до -24 градусов
16 октября, 05:17
Синоптик пообещал красноярцам бабье лето уже на этой неделе
17 сентября, 08:04
В сентябре в Красноярском крае прошел снегопад. Это нормально? Отвечает синоптик
В Красноярском крае в середине сентября прошел сильный снегопад. В Среднесибирском УГМС заявляют, что это никакая не аномалия.
17 сентября, 07:33
В Красноярском крае испортится погода. Обещают ливни, град и штормовой ветер
9 августа, 07:10
Будет ли тепло в Красноярске в августе? Когда придут дожди? Отвечает синоптик
1 августа, 12:39
Июль 2024 года в Красноярске стал одним из самых жарких в истории
Прошедший июль вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Красноярске.
1 августа, 11:59
Синоптик рассказал, как Красноярск стал тропиками и почему это ненормально
30 июля, 10:02
Синоптики дали прогноз погоды на август в Красноярске. Когда уйдет жара?
27 июля, 13:20
То холодно, то тепло: красноярский синоптик дал прогноз на апрель
2 апреля, 01:45
2023
Почему Красноярск до сих пор окутан туманом? Ответ синоптика
19 октября 2023, 04:41
В Красноярске самым жарким днем месяца будет 7 июля
По прогнозу июль в Красноярске будет теплым и без аномальных перепадов.
4 июля 2023, 06:16
Синоптик рассказал, что июнь в Красноярске будет жарким
2 июня 2023, 07:01

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