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Следственный комитет

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Октябрь
На директора «Красноярского хлеба» завели уголовное дело — с июня не платит зарплату
25 октября, 06:33
Троим парням дали по 6 лет колонии за «диверсии» в Красноярском крае
23 октября, 09:27
Сентябрь
В Красноярске борца с коррупцией подозревают в получении взятки в миллион рублей
30 сентября, 03:38
Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей
25 сентября, 10:29
Массовый психоз. Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали
25 сентября, 10:00
Следы дихлофоса обнаружили в пробах погибшего ребенка в Красноярском крае
24 сентября, 09:02
В Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой
9 сентября, 08:48
Август
В ТРЦ «Планета» прокомментировали уголовное дело о взятке за снижение стоимости земли
28 августа, 09:07
Против назаровского депутата возбудили уголовное дело за драку с водителем
5 августа, 10:53
Июнь
16-летний подросток утонул на острове Татышев
В Красноярске на одном из озер на острове Татышев около вантового моста утонул 16-летний подросток, сообщает краевой СК.
14 июня, 12:21
На юге края 12-летнего мальчика нашли мертвым в ванной. Знакомые говорят о суициде
4 июня, 10:22
Апрель
Работа встает, зарплату не платят: «Уярский мясокомбинат» Егорова погряз в проблемах
26 апреля, 07:48
В Красноярском крае жительница снесенного дома 10 лет платила за него коммуналку
22 апреля, 13:41
Застрявший на горке трехлетний мальчик скончался после месяца комы
20 апреля, 14:13
Замруководителя социального фонда обвиняют в получении взятки в 720 тысяч рублей
В следственном комитете завершили расследование уголовного дела против замруководителя социального фонда Красноярского края Владимира Костюкова. Его обвиняют в получении крупной взятки.
9 апреля, 13:32
Март
В Красноярском крае сгорела маленькая девочка
В деревне Георгиевка Канского района годовалый ребенок погиб во время пожара в частном доме. Девочку нашли с ожогами и признаками отравления угарным газом.
26 марта, 10:16
Жительница Красноярского края рассказала, почему вылила зеленку на избирательную урну
18 марта, 10:20
В Красноярском крае женщина разлила зеленку на избирательную урну и свой бюллетень
15 марта, 17:30
Адвокат заявил, что Натарова преследуют за строительство храма в Красноярском крае
12 марта, 12:11
Экс-главу Ленинского района Красноярска обвинили в 9 взятках на 4 миллиона рублей
7 марта, 10:19

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