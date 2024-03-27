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Смертная казнь

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Март
Могут ли в России вернуть смертную казнь? Отвечают красноярские юристы
27 марта, 11:21
Красноярцы обсуждают, нужно ли вводить смертную казнь после теракта в «Крокусе»
После теракта в Crocus City Hall многие заговорили о введении смертной казни в России. «Проспект Мира» собрал мнения красноярцев об этом.
25 марта, 09:52
Август 2023
Красноярцы спорят, нужно ли вводить смертную казнь после убийства в Дивногорске
1 августа 2023, 10:53
Июль 2023
Красноярский депутат предложила вернуть смертную казнь из-за убийства в Дивногорске
31 июля 2023, 04:25

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