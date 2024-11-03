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Ноябрь
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
1 ноября, 08:18
Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках
1 ноября, 06:46
Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября
В Красноярске первого ноября в городе ожидаются минусовые температуры.
1 ноября, 01:02
Октябрь
В Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности
30 октября, 08:18
Мокрый снег и похолодание до +1 обещают в Красноярске 30 октября
Сегодня, 30 октября, в Красноярске ожидается небольшое похолодание.
30 октября, 01:03
Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября
28 октября, 08:27
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
Красноярск накрыл утренний снегопад
Сегодня, 23 октября, в Красноярске и его окрестностях утром выпал снег. Также в городе был утренний туман.
23 октября, 01:12
Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз
22 октября, 05:35
В Красноярске 21 октября ожидается до +6, снег с дождем и сильный ветер
Сегодня, 21 октября, в Красноярске ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
21 октября, 02:02
На Красноярский край обрушатся сильный ветер и снег. А на Красноярск?
На Красноярский край 21 октября обрушится сильный ветер и снег.
20 октября, 11:55
На север Красноярского края обрушатся штормовой ветер и метель
Сегодня, 14 октября, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в МЧС.
14 октября, 01:49
На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно. Вот прогноз
13 октября, 04:33
В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз
11 октября, 01:07
Красноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво
8 октября, 11:13
В Красноярске не хватает рабочих для уборки города от снега. Нас ждет коллапс?
8 октября, 02:42
В Красноярске обещают заморозки до -7 и снег на этой неделе. Говорим с синоптиком
7 октября, 08:37
В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?
5 октября, 05:06
Сентябрь
В Красноярск идут похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 28 и 29 сентября.
27 сентября, 01:10

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