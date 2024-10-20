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Собака

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Октябрь
В Железногорске мужчина спас собаку из замерзшего озера. Он сам мог утонуть
На Кантатском водохранилище мужчина вытащил из-подо льда собаку.
20 октября, 12:29
Август
В Красноярском крае хозяин избил немецкую овчарку на прогулке. Она скулила
15 августа, 11:01
Курицу, которая стала знаменитостью в Зеленогорске, загрызла собака
15 августа, 08:25
В Красноярске нашли пса-поисковика Тип-Топа. Его увидел хозяин, провалившись в люк
12 августа, 02:45
Июль
Красноярка обвинила догхантеров в смерти собаки. Она уверена, что пса отравили ядом
В Красноярске жительница Взлетки рассказала о гибели своей собаки. Девушка уверена, что в смерти питомца виноваты догхантеры.
29 июля, 11:55
Красноярка решила расстаться с парнем после видео, где он избивает ее собаку
Красноярка решила съехать от парня, который избил её собаку. Пес сейчас проходит лечение.
26 июля, 02:39
Соседи взяли штурмом квартиру красноярца, избившего собаку и скинувшего кота из окна
25 июля, 08:54
В Красноярске хозяин на полдня закрыл собаку в машине в жару. Она скончалась
23 июля, 07:52
Июнь
В Красноярске велосипедист с ружьем застрелил собаку. Его ищет полиция
В Красноярске велосипедист с ружьем выстрелил в собаку. Сейчас его ищет полиция.
12 июня, 03:20
Привязавшую больного алабая к машине красноярку оштрафовали на 5 тысяч рублей
Жительницу Красноярска, которая привязала больного алабая к машине и протащила по дороге, оштрафовали за жестокое обращение с животным. Об этом сообщили в краевой службе ветнадзора.
6 июня, 05:58
Май
Екатерину Мизулину не пустили на рейс в Красноярск
23 мая, 09:04
В Красноярском крае собаки грызли девочку на улице. Ей покусали плечи и колени
8 мая, 05:46
Алабаю, которого привязали к машине, пришлось дать новое имя. От старого он «зверел»
Алабаю, которого бывшая хозяйка привязала к машине и протащила по дороге, пришлось дать новую кличку. Старое имя заставляло его стрессовать и «звереть».
3 мая, 03:42
Апрель
Алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки. Ему предстоит долгое лечение
27 апреля, 01:05
Под Красноярском спасли собаку с оторвавшейся льдины
В районе села Овсянка спасатели эвакуировали собаку с оторвавшейся льдины. Пса заметили местные жители.
21 апреля, 05:25
Жители Взлетки переживают, что мэрия хочет снести площадку для собак
19 апреля, 10:53
Красноярцы спорят, нужно ли возить домашних животных в салоне самолета
Красноярцы поспорили, нужно ли и можно ли возить домашних животных в самолете. Приводим аргументы тех, кто за, и тех, кто против.
16 апреля, 06:39
В Красноярске обустроят пять новых площадок для выгула собак. Публикуем адреса
В Красноярске в этом году появятся пять новых площадок для выгула собак. На это потратят 11,6 миллиона рублей.
15 апреля, 13:02
Живодером, покалечившим до смерти кошку, оказалась собака
Стало известно, кто покалечил кошку в красноярском микрорайоне Солнечный. Она умерла от полученных травм в подъезде.
5 апреля, 05:35
Мэрия планирует потратить почти 18 миллионов на отлов собак в Красноярске
В Красноярске ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 17,7 миллиона рублей. Эвтаназия будет «гуманной и безболезненной».
4 апреля, 03:33

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